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سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يرفض الشكوى من ضغط جدول مباريات فريقه

9/14/2024 10:12:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني أنه ليس مهتما بالجدل المثار حول ضغط جدول المباريات الذي سيواجه لاعبيه، لإدراكه التام بأنه سيتم تقييم عمله بناء على نتائج الفريق.

ويستأنف أتليتكو مدريد مشواره بعد التوقف الدولي بمباراة على أرضه أمام فالنسيا اليوم الأحد ثم سيلاقي لايبزيج الألماني يوم الخميس المقبل في دوري أبطال أوروبا بعد تغيير نظام البطولة وزيادة عدد المباريات التي تزعج فرق القارة الأوروبية.

وقال سيميوني في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا "نفكر في مباراة فالنسيا بعد أسبوعين من العمل بينما عاد اللاعبون الدوليون لتدريبات يوم الأربعاء".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لن يتذكر أحد ضغط أجندة المباريات بنهاية اللقاء بل سيتم تقييمي وفقا للنتائج، ولست قلقا من شيء ليس بإمكاني التحكم فيه بل تركيزي الأكبر على تجهيز الفريق ليؤدي مباراة رائعة".

وحذر سيميوني لاعبيه أيضا من فريق فالنسيا الذي يتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد وهو يبحث عن أول فوز له في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث حصل على نقطة واحدة فقط من أول أربع مباريات.

وتابع سيميوني "منذ وصول مدربهم (روبن باراخا) ولاعبو فالنسيا يلتزمون بالأداء بطريقة معينة، ويعلمون أنها ستقودهم للمنافسة بشكل جيد".
واختتم مدرب أتلتيكو مدريد تصريحاته قائلا "أنتظر فريقا تنافسيا قويا لم يتغير منذ تولي باراخا قيادة فالنسيا".

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