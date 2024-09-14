ريال مدريد يعلّق الحفلات الموسيقية على ملعبه بسبب التلوث السمعي

قرّر نادي الإسباني "إعادة جدولة مؤقتة" لجميع الحفلات المقبلة على ملعبه سانتياغو برنابيو، امتثالا لتوجيهات البلدية في إطار مكافحتها للتلوث السمعي، وفقا لما أعلنه في بيان له.

وبدأ الملعب باستضافة الحفلات الموسيقية مجددا هذا العام، بما في ذلك حفلات تايلور سويفت وكارول جي، بعد الانتهاء من عملية تجديد كبيرة استمرت عدة أعوام وتضمنت تركيب سقف وميدان قابل للسحب.

لكن السكان المحليين قالوا إن الملعب غير عازل للصوت بشكل مناسب، كما أن مكبرات الصوت الجديدة القوية فيه لا تتوافق مع لوائح بلدية مدريد.

وقال النادي في بيانه "يعلن ريال مدريد أنه قرر إعادة جدولة الأحداث والحفلات في سانتياغو برنابيو مؤقتا".

وأضاف "يُعتبر هذا القرار جزءا من سلسلة إجراءات اتخذها النادي لضمان الاحترام الصارم للوائح البلدية المعمول بها خلال الحفلات الموسيقية".

وكان مقررا أن يؤدي الفنان الإسبانيان ديلافوينتي وأيتانا حفلهما في الملعب في نوفمبر وديسمبر من هذا العام، ولولا إنديغو في مارس 2025، غير أن نادي العاصمة أشار إلى أن المواعيد الجديدة سيُعلن عنها قريبا.

وأُلغي بشكل نهائي الحفل الموسيقي الذي كان مقررا في 12 أكتوبر بمشاركة العديد من الأسماء الكبيرة في موسيقى البوب الكورية مثل "بوي نكست دور" و"إنهايبين".

ووفقا لقناة "تي في ايه" الإسبانية، بيعت 240 ألف تذكرة في المجمل لجميع هذه الحفلات.

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