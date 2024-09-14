أوكرانيا تجدد دعواتها للغرب بالموافقة على توجيه ضربات بعيدة المدى لروسيا



وجهت أوكرانيا نداء جديدا، السبت، للغرب للسماح لها بتوجيه ضربات بعيدة المدى للأراضي الروسية بعد أن انتهى اجتماع بين الزعيمين الأمريكي والبريطاني في اليوم السابق دون تحول واضح في سياستهما بشأن استخدام الأسلحة بعيدة المدى.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني أندريه يرماك السبت " روسيا تبدأ في مستودعات الأسلحة والمطارات والقواعد العسكرية ". وأضاف "السماح بضربات عميقة في روسيا من شأنه أن يسرع الحل".

جاء النداء المتجدد في الوقت الذي قالت فيه كييف إن روسيا شنت المزيد من الهجمات بالطائرات المسيرة والمدفعية على أوكرانيا ليلا.

دعا المسؤولون الأوكرانيون الحلفاء مرارا إلى إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة طويلة المدى التي يوفرها الغرب لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.



وحتى الآن، سمحت الولايات المتحدة لكييف باستخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة فقط في منطقة محدودة داخل حدود روسيا مع أوكرانيا.

ويعتقد أن المناقشات بشأن السماح بضربات بعيدة المدى كانت على الطاولة عندما التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في واشنطن العاصمة يوم الجمعة، ولكن لم يتم الإعلان عن أي قرار فورا بعد الاجتماع.

ويضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للسماح لقواته باستخدام الأسلحة الغربية لاستهداف القواعد الجوية ومواقع الإطلاق في أماكن أبعد مع تكثيف روسيا لهجماتها على شبكة الكهرباء والمرافق في أوكرانيا قبل الشتاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز