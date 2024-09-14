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نجمة التنس اليابانية أوساكا تنفصل عن مدربها

9/14/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انفصلت نجمة التنس اليابانية ناومي أوساكا عن مدربها البلجيكي فيم فيسيت، بحسب ما أعلنت المصنفة أولى عالميا سابقا في حسابها على موقع إنستغرام .

وكتبت أوساكا "أربع سنوات، بطولتان في الغراند سلام والكثير من الذكريات".

وأضافت ابنة السادسة والعشرين "شكرا لفيم لكونك مدربا رائعا وإنسانا أروع. أتمنى لك الأفضل".

ودرّب فيسيت اليابانية على فترتين، بين 2019 وصيف 2022 ثم اتحدا سويا العام الماضي عندما عادت أوساكا بعد إنجاب طفلتها شاي في يوليو 2023.

وأحرزت أوساكا لقب بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة 2020 وأستراليا 2021 تحت إشرافه، وبلغت النهائي في سينسيناتي 2020 وميامي 2022.
لكن الفائزة بأربعة ألقاب كبرى عانت للعودة إلى مستواها منذ رجوعها إلى دورات المحترفات في بريزبين في يناير الماضي.

وكان فوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو الشهر الماضي في الدور الأول ضمن بطولة الولايات المتحدة، الأول في أربع سنوات على لاعبة مصنفة بين العشر الأوليات، قبل أن تنحني في الدور الثاني أمام التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة 52.

وقالت بعد خسارتها أمام موخوفا "الأمر صعب بعض الشيء، لأنه لا يمكن قياس أدائي سوى بالنتائج".

وتابعت اللاعبة التي تراجعت إلى المركز 75 عالميا وبلغت ربع النهائي مرتين فقط في 16 دورة منذ عودتها "أشعر بأني أسرع، أفضل، لكني خسرت في الدور الثاني. الأمر قاس نوعا ما".

وقالت إنها كانت تحاول التعامل مع خساراتها بنضج أكبر، لكنها أقرت ببعض الإحباط".

وأضافت اللاعبة التي عانت من ضغوط نفسية في فترات سابقة "أشعر بأني أعمل بجهد أكثر ما عملت في أي وقت من حياتي، لذا يجب أن يترجم ذلك إلى شيء ما".

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