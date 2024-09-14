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اتحاد المصارعة: انتهاء التسجيل في بطولة الإمارات للناشئين في أبوظبي الإثنين

9/14/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة، أن التسجيل في بطولة الإمارات لفئة الناشئين سينتهي يوم بعد غد الإثنين. وكان التسجيل للبطولة قد بدأ من خلال الأندية في 16 أغسطس الماضي.

وتقام البطولة يوم 21 سبتمبر المقبل، في صالة اتحاد الجودو بأبوظبي، وتستهدف الفئة العمرية ما بين 13 إلى 14 سنة، مع إتاحة الفرصة لمشاركة اللاعبين في عمر 12 سنة، بشروط معينة في كل وزن.

وتقام البطولة وفق قوانين الاتحاد الدولي، ويتنافس اللاعبون بنظام الفردي على بساطين، إذ تتراوح الأوزان المشاركة من 34 إلى 85 كغم.
وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة، إن البطولة تأتي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز هذه الرياضة في الدولة، وزيادة الوعي بأهميتها وفوائدها الصحية والاجتماعية، باعتبارها أساسا لجميع الرياضات القتالية، وتلعب دورا كبيرا في تعزيز اللياقة البدنية والانضباط الذاتي.

وأوضح أن البطولة خطوة مهمة لنشر قيم "المطارحة" التراثية في المجتمع، والتي تعد جزءا مهما من تراث الدولة، وتعكس قيم الشجاعة والانضباط، وتمارس منذ القدم وتسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية الإماراتية.

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