غرامة مالية على الرجل الذي تسلق سقف ملعب دورتموند في يورو 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر مكتب النيابة العامة في مدينة دورتموند أنه تم توقيع غرامة على الرجل الذي تسلق سقف ملعب دورتموند، في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره الدنماركي في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024) .
وذكر المكتب أنه تم توقيع غرامة على الشاب البالغ من العمر 21 عاما قدرها 1050 يورو (1164 دولار) بسبب الواقعة التي حدثت في 30 يونيو الماضي.
وتم رصد الرجل القادم من مدينة أوسنابروك يتسلق العوارض الخشبية أسفل السقف خلال المباراة. ووضعته الشرطة تحت المراقبة حتى نهاية المباراة، عندما قامت قوة خاصة بإخراجه والقبض عليه .
وأعلنت الشرطة في اليوم التالي للواقعة أن الرجل أراد التقاط بعض الصور من مكان استثنائي. وأشارت وسائل الإعلام لوجود خرق أمني كبير خاصة وأنه كان مقنعا ويحمل حقيبة ظهر، ولكن الشرطة أكدت أن الشنطة كانت تحتوي على معدات الكاميرا.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN14092024000110011019ID1108673620
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.