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غرامة مالية على الرجل الذي تسلق سقف ملعب دورتموند في يورو 2024

9/14/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكر مكتب النيابة العامة في مدينة دورتموند أنه تم توقيع غرامة على الرجل الذي تسلق سقف ملعب دورتموند، في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره الدنماركي في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024) .

وذكر المكتب أنه تم توقيع غرامة على الشاب البالغ من العمر 21 عاما قدرها 1050 يورو (1164 دولار) بسبب الواقعة التي حدثت في 30 يونيو الماضي.

وتم رصد الرجل القادم من مدينة أوسنابروك يتسلق العوارض الخشبية أسفل السقف خلال المباراة. ووضعته الشرطة تحت المراقبة حتى نهاية المباراة، عندما قامت قوة خاصة بإخراجه والقبض عليه .

وأعلنت الشرطة في اليوم التالي للواقعة أن الرجل أراد التقاط بعض الصور من مكان استثنائي. وأشارت وسائل الإعلام لوجود خرق أمني كبير خاصة وأنه كان مقنعا ويحمل حقيبة ظهر، ولكن الشرطة أكدت أن الشنطة كانت تحتوي على معدات الكاميرا.

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