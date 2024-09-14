Saturday, 14 September 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات بالفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

9/14/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد فريق مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات بفوزه على مضيفه ساوثهامبتون 3 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأهدر كاميرون أرتشر، لاعب ساوثهامبتون، ركلة جزاء في الدقيقة 32، وتمكن بعدها مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التقدم عن طريق ماتيس دي ليخت في الدقيقة 35، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، فشل فريق ساوثهامبتون في تقليص الفارق أو مبادلة مانشستر يونايتد للهجمات حتى جاءت الدقيقة 79 والتي شهدت طرد جاك ستيفنز، لاعب الفريق، والتي بسببها كثف مانشستر يونايتد من هجماته حتى سجل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق أليخاندرو جارناتشو.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع، محققا انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، والأول له بعد الخسارة في آخر مباراتين.

في المقابل، ظل ساوثهامبتون بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث خسر في مبارياته الثلاث الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN14092024000110011019ID1108673619

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث