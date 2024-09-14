مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات بالفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاد فريق لطريق الانتصارات بفوزه على مضيفه ساوثهامبتون 3 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأهدر كاميرون أرتشر، ساوثهامبتون، ركلة جزاء في الدقيقة 32، وتمكن بعدها من تسجيل هدف التقدم عن طريق ماتيس دي ليخت في الدقيقة 35، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، فشل فريق ساوثهامبتون في تقليص الفارق أو مبادلة مانشستر يونايتد للهجمات حتى جاءت الدقيقة 79 والتي شهدت طرد جاك ستيفنز، لاعب الفريق، والتي بسببها كثف مانشستر يونايتد من هجماته حتى سجل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق أليخاندرو جارناتشو.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع، محققا انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، والأول له بعد الخسارة في آخر مباراتين.

في المقابل، ظل ساوثهامبتون بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث خسر في مبارياته الثلاث الأولى.

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