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تونس.. المحكمة تعيد مرشحاً إلى سباق الانتخابات الرئاسية

9/14/2024 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أمرت المحكمة الإدارية في تونس، يوم السبت، هيئة الانتخابات بإعادة السياسي البارز منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني.

وتعتبر المحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.

وكانت المحكمة قد طالبت الجمعة أيضا بإدارج عبد اللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم.

ومن المتوقع أن يسعى الدايمي إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته.

ويقيم الزنايدي، وهو وزير سابق عمل لفترة طويلة مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في باريس.

ويقول إنه يريد "إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين".

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