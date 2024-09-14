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منتخب الإمارات للرجال يفوز على جزر الأنتيل في أولمبياد الشطرنج

9/14/2024 9:24:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق منتخب الإمارات للرجال، فوزه الثاني في الأولمبياد العالمي للشطرنج، وتغلب على منتخب جزر الأنتيل، بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الثالثة من الأولمبياد الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست حاليا.

وجاء فوز منتخبنا بهذه المباراة، بعدما تغلب كل من عمران الحوسني على فان بيملين، وإبراهيم سلطان على برجيسترا ويليام، وتعادل كل من عمار السدراني مع روريك كابيلا، وأحمد فريد مع فان روريك، ليرفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 4 نقاط بعد الجولة الثالثة، ويلتقي في مباراته المقبلة مع منتخب مولدوفا في الجولة الرابعة.

وفي منافسات السيدات، خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 1.5 نقطة مقابل 2.5 نقطة، حيث فازت عنود عيسى (13 عاما) على ايزابيلا تاماروزي، وتعادلت وافية المعمري مع كاثي جولرت، في حين خسرت روضة السركال ومريم عيسى مباراتيهما.

ويلتقي منتخبنا في مباراته المقبلة مع نظيره الناميبي في الجولة الرابعة.

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