كأس الإمارات العالمي للخيول العربية يدعم بطولة روسيا الوطنية

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الإمارات لجمال الخيل العربية، دعمها الفني لبطولة روسيا الوطنية لجمال الخيل العربية التي تنطلق يوم غد الأحد.

وتأتي شراكة كأس الإمارات لجمال الخيل العربية في البطولة، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بدعم الخيل العربية في مختلف قارات العالم، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ويمثل هذا الدعم جزءا من جهود الجمعية لتوسيع نطاق دعمها لملاك ومربي الخيل في قارات العالم المختلفة، حيث تقام هذه البطولة بمشاركة فريق فني إمارتي وطاقم تحكيم خليجي بالكامل يشمل حكام التقييم وحكام الساحة وأعضاء اللجان الانضباطية.

ويشمل الدعم الفني تقديم الخدمات والخبرات التي تسهم في رفع مستوى البطولة وتعزيز تجربة المشاركين.

ويعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين الدول المهتمة بجمال الخيل العربية، وتجسيدا لرؤية كأس الإمارات في دعم وتنمية هذا التراث العريق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويتألف كأس الإمارات العالمي من عدة بطولات، هدفها تشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور دولة الإمارات في الاهتمام بالخيول العربية والحفاظ على مكانتها الدولية الرائدة.

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