وفاة منفذ عملية طعن رئيس جزر القمر خلال احتجازه

أعلن النائب العام في جزر القمر السبت وفاة منفذ عملية الطعن التي أدت في اليوم السابق إلى إصابة الرئيس غزالي عثماني بجروح طفيفة.

وقال النائب العام خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة موروني "تم عزله في غرفة حتى يهدأ يوم أمس (الجمعة) بعد توقيفه، وعندما حضر المحققون صباح اليوم (السبت) لاستجوابه، وجدوه ممددا على الأرض، هامدا. وجاء الطبيب وبعد فحصه تبينت الوفاة".

وأضاف أن "التحقيق جار لمعرفة الملابسات أو الأسباب التي دفعت الشاب إلى الشروع في محاولة اغتيال الرئيس. كما سيتم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وفاته"، مشيرا إلى أن عائلته تسلمت جثمانه.

وجاء في بيان للرئاسة مساء الجمعة أن الرئيس غزالي عثماني (65 عاما) "أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة" زعيم روحي بارز.

وأوضحت أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المهاجم.

وأشارت المتحدثة باسم حكومة جزر القمر فاطمة أحمد صباح السبت خلال مؤتمر صحافي إلى أن غزالي "في صحة جيدة للغاية" و"موجود في منزله برفقة عائلته".

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