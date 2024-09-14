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مرسوم بإسقاط الجنسية الكويتية عن علاء حسين ومحمد الجويعد

9/14/2024 9:19:45 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر المرسوم التالي في جريدة "الكويت اليوم" :

مادة أولى
تسقط الجنسية الكويتية بالتأسيس عن كل من:
1 - علاء حسين علي الخفاجي الجبر
2 - محمد حمد فهد الجويعد

مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة
الرسمية.

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