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الكوليرا تجتاح 11 ولاية في السودان وتفتك بـ176 مصاباً

9/14/2024 9:12:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مصادر طبية سودانية انتشار الكوليرا في 11 ولاية بشكل كامل في السودان.

وأوضحت المصادر لموقع «سودان تربيون» الإلكتروني أن معدل الانتشار يتفاوت بنسب مختلفة في بقية الولايات، مشيرةً إلى أن ولاية كسلا تأتي في مقدمة الولايات، وتحلّ ولاية نهر النيل في المرتبة الثانية وبعدها البحر الأحمر.

ولفتت إلى وفاة 26 شخصاً وإصابة 266 آخرين بوباء الكوليرا في محليات الفاو والمفازة وقلع النحل بولابة القضارف شرقي السودان، وتفشي المرض في عدد من قرى وأحياء تلك المحليات، في ظل تردي صحة البيئة، ونقص المحاليل الوريدية، وانتشار الذباب خلال الأيام الخمسة الفائتة.

وبدأ تفشي الوباء في السودان منذ 12 أغسطس الماضي، بعدما اجتاحت سيول جارفة وأمطار غزيرة مناطق واسعة، ويتوقع استمرارها حتى نهاية
الشهر الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع إجمالي الحالات إلى خمسة آلاف و81 إصابة، و176 حالة وفاة، فيما دفع تزايد الحالات في القضارف السلطات المحلية إلى الاستنجاد بالمنظمات الإنسانية لإقامة مراكز عزل.

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