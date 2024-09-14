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عبد الله بن زايد: الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية

9/14/2024 9:12:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، موقف دولة الإمارات المؤيد لقيام دولة فلسطينية، مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب المندلعة في قطاع غزة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية».

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