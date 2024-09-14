عبد الله بن زايد: الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية

عبد الله بن زايد: الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية
التاريخ
9/14/2024 9:12:51 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، موقف دولة الإمارات المؤيد لقيام دولة فلسطينية، مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب المندلعة في قطاع غزة.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية».
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