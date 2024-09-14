الرئيس السوري يكلّف غازي الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة

الجديدة خلفاً لرئيس الحكومة المنتهية ولايته حسين عرنوس، وذلك وفق ما نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم.

وكان الأسد عقد، أمس، اجتماعاً مع القيادة المركزية لحزب البعث الحاكم في سوريا، تناولت تكليف رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل الوزارة الجديدة.

ومن المقرر الإعلان عن التشكيلة الحكومية خلال الأيام المقبل على أن تقدم بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب السوري في 25 من الشهر الجاري.

والجلالي سوري من مواليد دمشق 1969 حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، وحاصل على دكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة التشييد من جامعة عين شمس عام 2000، وماجستير علوم في الهندسة المدنية من الجامعة ذاتها في مصر، ودبلوم الدراسات العليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق، وإجازة في الهندسة المدنية عام 1992 من الجامعة ذاتها.

وشغل منصب وزير الاتصالات والتقانة منذ 10 أغسطس 2014 حتى

الثالث

يونيو 2016، ويشغل منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة منذ 11 سبتمبر 2023، وهو أستاذ مساعد في جامعة دمشق متزوج وله ثلاثة أولاد ولدان وبنت.