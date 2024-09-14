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الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا

9/14/2024 9:12:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الروسي السبت سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا حيث تواصل قواته التقدم أمام قوات كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "حُررت بلدة جيلانوي بيرفوي (جيلاني بيرشي بالأوكرانية) بفضل العمليات النشطة والحاسمة لوحدات تجمع الجنوب".

وتقع هذه البلدة الصغيرة في منطقة بوكروفسك ذات الأهمية اللوجستية للجيش الأوكراني.

وسجل الجيش الروسي تقدما سريعا في منطقة دونيتسك في الأسابيع الأخيرة وهو يعلن بانتظام سيطرته على بلدات صغيرة. وأكد الثلاثاء سيطرته أيضا على مدينة كراسنوغوريفسكا في المنطقة نفسها.

وكانت أوكرانيا التي تواجه صعوبات في شرق البلاد، باشرت في السادس من أغسطس هجوما واسع النطاق في منطقة كورسك الروسية، وسيطرت على مئات الكيلومترات المربعة.

وكانت تأمل بذلك، إرغام موسكو على سحب بعض قواتها من منطقة دونيتسك ولجم تقدمها تاليا، إلا ان الجنود الروس يواصلون تقدمهم حتى الآن.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن السيطرة على منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية التي تضم دونيتسك "تشكّل الأولوية الكبرى".

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