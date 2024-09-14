الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الروسي السبت سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا حيث تواصل قواته التقدم أمام قوات كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية "حُررت بلدة جيلانوي بيرفوي (جيلاني بيرشي بالأوكرانية) بفضل العمليات النشطة والحاسمة لوحدات تجمع الجنوب".
وتقع هذه البلدة الصغيرة في منطقة بوكروفسك ذات الأهمية اللوجستية للجيش الأوكراني.
وسجل الجيش الروسي تقدما سريعا في منطقة دونيتسك في الأسابيع الأخيرة وهو يعلن بانتظام سيطرته على بلدات صغيرة. وأكد الثلاثاء سيطرته أيضا على مدينة كراسنوغوريفسكا في المنطقة نفسها.
وكانت أوكرانيا التي تواجه صعوبات في شرق البلاد، باشرت في السادس من أغسطس هجوما واسع النطاق في منطقة كورسك الروسية، وسيطرت على مئات الكيلومترات المربعة.
وكانت تأمل بذلك، إرغام موسكو على سحب بعض قواتها من منطقة دونيتسك ولجم تقدمها تاليا، إلا ان الجنود الروس يواصلون تقدمهم حتى الآن.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن السيطرة على منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية التي تضم دونيتسك "تشكّل الأولوية الكبرى".
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