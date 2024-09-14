طقس الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار



يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:27 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة **:**والجزر الثاني عند الساعة 06:03

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:02 والمد الثاني عند الساعة 19:16 والجزر الأول عند الساعة 14:00والجزر الثاني عند الساعة 01:46

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 29 75 30

دبي 40 29 80 35

الشارقة 40 27 80 25

عجمان 39 30 75 30

أم القيوين 40 26 70 30

رأس الخيمة 41 26 60 30

الفجيرة 36 29 85 40

العـين 42 29 45 20

ليوا 45 26 55 20

الرويس 41 28 65 30

السلع 41 28 65 30

دلـمـا 38 31 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 37 30 85 40

أبو موسى 37 30 85 40.