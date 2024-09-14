إسرائيل تفرج عن 9 معتقلين من قطاع غزة

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم، عن تسعة فلسطينيين من قطاع غزة، ممن اعتُقلوا خلال

الحرب المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، «اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف و700 مواطن في الضّفة، بما فيها القدس

المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي عام 1948».

وطبقاً للوكالة «تصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل».

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