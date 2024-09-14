روسيا وكوريا الشمالية تتعهدان بالدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع رئيس مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في بيونغ يانغ، وتعهد بتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم.

وجاء الاجتماع في الذكرى السنوية لقمة نادرة بين كيم والرئيس الروسي فلاديمير العام الماضي في مركز «فستوشني كوسمودروم» الفضائي في منطقة أمور الروسية، حيث تعهد كيم بدعمه الكامل لموسكو.

وخلال محادثاتهما أمس، قام كيم وشويغو بتبادل وجهات النظر في قضايا تعميق الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتعزيز التعاون للدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة وبشأن الوضع الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وأضافت الوكالة أن الجانبين توصلا إلى توافق مُرْضٍ حول القضايا المطروحة.

كما أكد كيم تطور علاقتهما الثنائية في السياسة والاقتصاد والثقافة بشكل فعَّال في أعقاب محادثات القمة مع بوتين التي عقدت في يونيو.

وتعهد كيم بالاستمرار في توسيع التعاون مع روسيا بروح معاهدة الشراكة الموقعة بين الزعيمين خلال قمتهما في يونيو، والتي تتضمن بندا للدفاع المشترك.

ولم يتضح على الفور تفاصيل أخرى حول زيارة شويغو، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

جاءت زيارة شويغو فيما تعزز كوريا الشمالية وروسيا التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.

وكان كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجريا محادثات قمة في يونيو الماضي في بيونغ يانغ، ووقَّعا على معاهدة شراكة جديدة، تشمل بند الدفاع المشترك.

وقالت هيئة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية، في وقت سابق اليوم، إنها تراقب عن كثب احتمال زيارة وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي لروسيا.