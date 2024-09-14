روسيا وكوريا الشمالية تتعهدان بالدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع رئيس مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في بيونغ يانغ، وتعهد بتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم.
وجاء الاجتماع في الذكرى السنوية لقمة نادرة بين كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي في مركز «فستوشني كوسمودروم» الفضائي في منطقة أمور الروسية، حيث تعهد كيم بدعمه الكامل لموسكو.
وخلال محادثاتهما أمس، قام كيم وشويغو بتبادل وجهات النظر في قضايا تعميق الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتعزيز التعاون للدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة وبشأن الوضع الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وأضافت الوكالة أن الجانبين توصلا إلى توافق مُرْضٍ حول القضايا المطروحة.
كما أكد كيم تطور علاقتهما الثنائية في السياسة والاقتصاد والثقافة بشكل فعَّال في أعقاب محادثات القمة مع بوتين التي عقدت في يونيو.
وتعهد كيم بالاستمرار في توسيع التعاون مع روسيا بروح معاهدة الشراكة الموقعة بين الزعيمين خلال قمتهما في يونيو، والتي تتضمن بندا للدفاع المشترك.
ولم يتضح على الفور تفاصيل أخرى حول زيارة شويغو، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.
جاءت زيارة شويغو فيما تعزز كوريا الشمالية وروسيا التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.
وكان كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجريا محادثات قمة في يونيو الماضي في بيونغ يانغ، ووقَّعا على معاهدة شراكة جديدة، تشمل بند الدفاع المشترك.
وقالت هيئة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية، في وقت سابق اليوم، إنها تراقب عن كثب احتمال زيارة وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي لروسيا.
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