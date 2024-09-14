«الطيران المدني» و«فولار» توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء أول مركز لتقنيات الطيران الأخضر

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة فولار للتنقل الجوي، مذكرة تفاهم لتطوير أول مركز لتقنيات الطيران الأخضر في دولة الإمارات، وهو ما يعد خطوة مهمة في جهود الدولة نحو الاستدامة البيئية والابتكار في مجال الطيران.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم: "إن توقيع المذكرة تم على هامش مشاركة الدولة في أعمال الإيكاو الأولى للتنقل الجوي المتقدم التي عقدت في مدينة مونتريال بكندا واختتمت أعمالها يوم 12 سبتمبر الجاري".

ويهدف مركز تقنيات الطيران الأخضر إلى تعزيز حلول الطاقة النظيفة، ودعم البحث والتطوير في تقنيات الطيران المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي، ويأتي تطويره في إطار التوجهات الإستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران.

وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "تعكس هذه المذكرة التزامنا بتطوير الطيران المستدام ودعم الإستراتيجية الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية. وسيلعب مركز الطيران الأخضر دوراً محورياً في تطوير حلول مبتكرة لمستقبل أكثر نموًا واستدامة وخضرة".

من جانبه، قال هنري هووي، رئيس مجلس إدارة شركة فولار للتنقل الجوي: "نحن متحمسون للشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني في إنشاء هذا المركز المبتكر. ومهمتنا هي تسريع اعتماد تقنيات الطيران الأخضر، وستسهم هذه الشراكة في إنشاء مركز للتميز في مجال التنقل الجوي المستدام في دولة الإمارات".

وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة بين الهيئة العامة للطيران المدني وفولار للتنقل الجوي لإحداث نقلة نوعية في مجال السفر الجوي من خلال التكنولوجيا الخضراء، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم المجتمع العالمي للطيران.

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