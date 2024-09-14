الإمارات تدعو في اجتماع «بريكس» لاتخاذ إجراءات سياسية تستند للثقافة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تستند للثقافة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة في دول "بريكس"، الذي عُقد في سانت بطرسبرغ، العاصمة الثقافية لروسيا، ونتج عنه تبني الإعلان المشترك لوزراء الثقافة لدول المجموعة.

وسلط معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، الثقافة، الذي ترأس وفد الدولة في كلمته خلال الاجتماع، الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه التعاون والعمل المشترك، في التعامل مع التحديات العالمية، وسلّط الضوء على أهمية توسيع مجموعة "بريكس"، مؤكّدا التزام دولة الإمارات بتعزيز التعددية، والعمل المشترك من أجل عالم آمن ومستقر ومستدام.

وقال معاليه: "تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الثقافة، بوصفها أداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، والتعايش السلمي، والشمولية، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية تستند إلى الثقافة، إذ إنّ صون القيم الثقافية وتعزيز الحوار الثقافي من الأولويات الوطنية، ونحن نؤمن بأن الثقافة يمكن أن توحّد الناس وتقود جهود التحول العالمي".

وسلّط معاليه الضوء على الثقافة، باعتبارها مورداً قيّماً للنموّ الاجتماعي والاقتصادي، والعمل المناخي، مضيفا أن "المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية، ومهرجانات الأفلام، والمنتديات، والمؤتمرات، تسهم مجتمعة في خلق منصات حيوية للاحتفاء بالتنوع الثقافي وتعزيز الروابط الاجتماعية، وإطلاق العنان للإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد الإبداعي".

وأضاف معاليه: "للثقافة والصناعات الإبداعية، دور هام في تعزيز الابتكار، وريادة الأعمال، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، فضلا عن كونها محركا رئيسا، لتصدير ثقافة وقيم الدول إلى العالم، وعليه بات من الضروري خلق مقياس محدد لجمع البيانات وقياس الناتج الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية، حتى تساعد على تقييم مساهمتها في الناتج الاقتصادي الاجتماعي"، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود اليوم، ليتمكن العالم من مواجهة تحديات الغد.

ووقّع وزراء الثقافة، خلال الاجتماع، على إعلان الثقافة المشترك لمجموعة "بريكس"، الذي يؤكّد على أن الثقافة هي الركيزة الأساسية لتعزيز التعاون وتحقيق إنجازات جديدة ضمن المجموعة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت في وضع قرار توحيد العمل لحماية النظام البيئي الثقافي والإبداعي، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو في عام 2021، حيث أكد القرار أهمية مواصلة تعزيز الجهود في هذا المجال، وتطوير مؤشرات دولية حول الصناعات الثقافية والإبداعية لمساعدة جميع الدول الأعضاء، في تحديد ومراقبة تطور القطاع.

وكان وفد الوزارة المشارك في الاجتماعات، إلى جانب معاليه، قد التقى عددا من المسؤولين المتخصّصين في القطاع الثقافي من الدول الأخرى الأعضاء لمراجعة أجندة "بريكس" الثقافية، ومناقشة مسودّة إعلان وزراء الثقافة في المجموعة، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع الوزراء.

يذكر أنّ روسيا ترأس قمة "بريكس 2024"، التي تعقد تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية العادلة والأمن في العالم".

وفي السياق ذاته شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي سالم بن خالد القاسمي، في فعاليات المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتّحدة الذي عقد في سان بطرسبرغ في 12 سبتمبر عقب اجتماع وزراء ثقافة دول "بريكس".

ونظّم المنتدى برنامج أعماله في المقرّ الرئيس لمتحف الإرميتاج في متحف الدير الحكومي في سانت بطرسبرغ، كما أقيم حفل موسيقي واستقبال ترحيبي للوفود المشاركة من مختلف البلدان خلال المنتدى الذي شهد حوارات جماعية واجتماعات رفيعة المستوى، وتضمّن برنامجا ثقافيا غنيا، شمل العرض الأول لباليه "الجريمة والعقاب" لمسرح "بي. إيفمان" على خشبة المسرح التاريخي لمسرح "ألكسندرينسكي".

وشهدت الفعاليات مشاركة الميزو سوبرانو الإماراتية فاطمة الهاشمي، التي قدّمت مجموعة من الأغاني الكلاسيكية العربية.