وساطة إماراتية ثامنة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 206 أسرى

أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها، بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 206 أسرى، مناصفة من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1994 أسيراً.

وقد أعربت وزارة الخارجية عن شكرها للبلدين على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية، لإنجاح عملية تبادل الأسرى، بالرغم من تحديات ظروف الحرب الحالية، والذي يؤكد الثقة التي تحظى بها الدولة، لدى جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وتقديرهما لدورها في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين.

واعتبرت الوزارة أن نجاح الوساطة الجديدة، وهي الثامنة من نوعها، منذ بداية العام 2024، تمثل انعكاسا لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.

وأكدت وزارة الخارجية التزام دولة الامارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، حيث تسعى الدولة إلى دعم جميع المبادرات، التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الجاري، في إتمام سبع عمليات تبادل أسرى حرب، بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونَيْن إثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

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