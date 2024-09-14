ارتدى زيا تنكريا وتحرش بـ3 معلمات.. شاب يربك مدرسة مصرية

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- Khaberni) خبرني - خلال حفل ترحيب بالطلاب الجدد في إحدى المدارس المصرية بمنطقة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، فوجئ بعض الحضور بتحرش شاب يعمل بشركة لتنظيم الحفلات ويرتدي زيا تنكريا، بـ 3 معلمات في المدرسة. فما كان من المعلمات إلا أن أبلغن الشرطة
وخلال التحقيقات كشفت المعلمات أن الشاب لامس أجزاء حساسة من أجسادهن في حفلة المدرسة بدائرة القسم مرتديا زي تنكري.
فتم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للقبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة
من الجدير بالذكر أن حوادث التحرش قد انتشرت في مصر في الآونة الأخيرة وخاصة من سائقي شركات النقل الذكي، حيث اضطرت بعض الفتيات إلى القفز من السيارة أثناء سيرها، هربا من تحرش السائق، مثلما حدث مع حبيبة الشماع التي لقيت حتفها في مارس الماضي.
ما أدى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة تشديد العقوبات تجاه المتحرشين، وإحكام الرقابة على شركات النقل الذكي للحد من هذه الظاهرة.
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