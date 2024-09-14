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ارتدى زيا تنكريا وتحرش بـ3 معلمات.. شاب يربك مدرسة مصرية

9/14/2024 7:19:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - خلال حفل ترحيب بالطلاب الجدد في إحدى المدارس المصرية بمنطقة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، فوجئ بعض الحضور بتحرش شاب يعمل بشركة لتنظيم الحفلات ويرتدي زيا تنكريا، بـ 3 معلمات في المدرسة. فما كان من المعلمات إلا أن أبلغن الشرطة

وخلال التحقيقات كشفت المعلمات أن الشاب لامس أجزاء حساسة من أجسادهن في حفلة المدرسة بدائرة القسم مرتديا زي تنكري.

فتم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للقبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة

من الجدير بالذكر أن حوادث التحرش قد انتشرت في مصر في الآونة الأخيرة وخاصة من سائقي شركات النقل الذكي، حيث اضطرت بعض الفتيات إلى القفز من السيارة أثناء سيرها، هربا من تحرش السائق، مثلما حدث مع حبيبة الشماع التي لقيت حتفها في مارس الماضي.

ما أدى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة تشديد العقوبات تجاه المتحرشين، وإحكام الرقابة على شركات النقل الذكي للحد من هذه الظاهرة.

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