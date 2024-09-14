«صحة أبوظبي» تُطلق مبادئ توجيهية لتعزيز الرعاية المقدمة لمرضى التوحد

أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مبادئ توجيهية جديدة لتحليل السلوك التطبيقي لاضطراب طيف التوحد، وذلك ضمن جهود أبوظبي الرامية لمواصلة الارتقاء بالرعاية المقدمة لأصحاب الهمم.

وتأتي هذه الإرشادات تعزيزاً لأولويات الدائرة القائمة على تحقيق مجتمع أكثر صحة وضمان توافر أفضل خدمات الرعاية الصحية لأفراده، حيث تتماشى المبادئ التوجيهية مع الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024 والتي تسعى إلى التحول إلى منظور الإعاقة الاجتماعي والداعم لحقّ أصحاب الهمم.

ويُعد تحليل السلوك التطبيقي (ABA) نوعاً من العلاج السلوكي القائم على البحث للمصابين بالتوحد وغيرها من اضطرابات النمو، ويتركز هدفه على تحقيق زيادة في السلوكيات الإيجابية وانخفاض في السلوكيات السلبية. وجاء تطوير دائرة الصحة – أبوظبي للمبادئ التوجيهية بهدف تعزيز جودة واتساق خدمات تحليل السلوك التطبيقي للمصابين باضطراب طيف التوحد في الإمارة، وتوحيد معايير تقديم الرعاية لهم وتوفير إطار شامل يمزج بين الممارسات القائمة على الأدلة وأفضل المعايير والممارسات العالمية.

وستسهم المبادئ التوجيهية في تمكين مقدمي الرعاية الصحية والأكاديميين من العمل جنباً إلى جنب بسلاسة لتوفير رعاية شاملة ومؤثرة لمرضى اضطراب طيف التوحد. وبينما يُركز على الأطفال وأسرهم، يسعى إطلاق المبادئ التوجيهية إلى تمهيد الطريق أمام جهود تعزيز الرعاية المتكاملة وتحسين الوصول إلى علاجات تحليل السلوك التطبيقي.

وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: "تواصل أبوظبي التزامها بتعزيز بيئة شاملة تضمن وصول كافة أصحاب الهمم إلى الخدمات التي يحتاجونها وفق أفضل معايير الجودة، وتمكينهم من إطلاق العنان لإمكاناتهم وإسهاماتهم المجتمعية.

وانطلاقاً من حرصنا على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية، قمنا بإصدار المبادئ التوجيهية للتحليل السلوكي التطبيقي ضمن الإجراءات الاستباقية التي تتخذها دائرة الصحة - أبوظبي للارتقاء بمستويات الرعاية المتخصصة وتعزيز نتائجها في الإمارة، حيث نسعى إلى ضمان توحيد خدمات التحليل السلوكي التطبيقي وتوافرها، ما يؤكد على التزامنا بإرساء منظومة رعاية صحية مرنة وشاملة تُعزز التعاون بين الرعاية الصحية والتعليم بما ينعكس على صحة ورفاه أفراد المجتمع."

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