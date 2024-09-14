مواطن سعودى يعثر على لوحة لفان جوخ فى مكة المكرمة

عثر مواطن سعودى يدعى (حمزة حجازى) على لوحة نادرة للفنان العالمى فان جوخ يعود تاريخها الى ما قبل 1890 وذلك فى جراج خردة بمنطقة المعيصم بمكة المكرمة.وقال المواطن لصحيفة (عكاظ ) الصادرة امس أنه عرض اللوحة فى البداية على عدد من الفنانين السعوديين غير أنهم قالوا أنها لاتشكل أى قيمة فنية الا أنه استمر فى عرضها على الجهات الفنية المختلفة وبعث بها موخرا مع أحد أصدقائه المقربين الى متحف نيويورك العالمى فى الولايات المتحدة الذى أكد له خبراؤه أنها لوحة أصلية مما دفعه الى تقديم طلب للانتربول العالمى على اساس أنه يملك تلك اللوحة وأنها ليست مسروقة وليس عليها أى مطالبات دولية واستطاع انهاء اجراءات التملك بالفعل وسجلت دوليا. وأوضح المواطن أنه اكتشف توقيع الفنان فان جوخ على اللوحة وكان محفورا عليها بشكل غير واضح تماما وقال أن شركة فيليبس الهولندية بلد جوخ أكدت له أن اللوحة واحدة من بين 200 لوحة فقدت فى أخر حياة الفنان عام 1890 وليس لها صور فى العالم وباعها أخوه بمبلغ 30 فرنكا فرنسيا بعد وفاته. وأشار المواطن السعودى الى أن الفنان الفرنسى (جنى نزيل) الذى أقام معرضا فى السعودية مؤخرا أكد له أن اللوحة لفان جوج وأنها قيمة. ويرى المواطن بعد أن انهالت عليه العروض بشرائها أو تصويرها أن يقام للوحة مزاد فى السعودية ورفض نقلها للخارج.

MENAFN14092024000110011019ID1108673357