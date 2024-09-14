مواطن سعودى يعثر على لوحة لفان جوخ فى مكة المكرمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
عثر مواطن سعودى يدعى (حمزة حجازى) على لوحة نادرة للفنان العالمى فان جوخ يعود تاريخها الى ما قبل 1890 وذلك فى جراج خردة بمنطقة المعيصم بمكة المكرمة.وقال المواطن لصحيفة (عكاظ ) الصادرة امس أنه عرض اللوحة فى البداية على عدد من الفنانين السعوديين غير أنهم قالوا أنها لاتشكل أى قيمة فنية الا أنه استمر فى عرضها على الجهات الفنية المختلفة وبعث بها موخرا مع أحد أصدقائه المقربين الى متحف نيويورك العالمى فى الولايات المتحدة الذى أكد له خبراؤه أنها لوحة أصلية مما دفعه الى تقديم طلب للانتربول العالمى على اساس أنه يملك تلك اللوحة وأنها ليست مسروقة وليس عليها أى مطالبات دولية واستطاع انهاء اجراءات التملك بالفعل وسجلت دوليا. وأوضح المواطن أنه اكتشف توقيع الفنان فان جوخ على اللوحة وكان محفورا عليها بشكل غير واضح تماما وقال أن شركة فيليبس الهولندية بلد جوخ أكدت له أن اللوحة واحدة من بين 200 لوحة فقدت فى أخر حياة الفنان عام 1890 وليس لها صور فى العالم وباعها أخوه بمبلغ 30 فرنكا فرنسيا بعد وفاته. وأشار المواطن السعودى الى أن الفنان الفرنسى (جنى نزيل) الذى أقام معرضا فى السعودية مؤخرا أكد له أن اللوحة لفان جوج وأنها قيمة. ويرى المواطن بعد أن انهالت عليه العروض بشرائها أو تصويرها أن يقام للوحة مزاد فى السعودية ورفض نقلها للخارج.
MENAFN14092024000110011019ID1108673357
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