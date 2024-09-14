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وفاة الفنانة المصرية ناهد رشدي في عيد ميلادها الـ68

9/14/2024 5:28:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفيت، اليوم، الفنانة المصرية ناهد رشدي في عيد ميلادها الـ68 بعد صراع مع المرض.

وأعلنت دينا سعد، ابنة الفنانة ناهد رشدي، وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت دينا: «لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله».

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن موعد تشييع جنازة الفنانة الراحلة، موضحاً أن الجنازة ستقام عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة في مصر، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وُلدت الفنانة ناهد رشدي في 14 سبتمبر 1956، وتخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، واشتهرت بالمشاركة
في عدد من المسلسلات التلفزيونية، أبرزها: «لن أعيش في جلباب أبي»، و«أرابيسك»، و«هوانم جاردن سيتي».

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