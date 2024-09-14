رائدا «ناسا» العالقان بالفضاء: «بوينغ» لم تخذلنا.. وواجهنا أوقاتاً صعبة

أكد رائدا فضاء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) العالقان في الفضاء حتى العام المقبل 2025 أنهما لا يشعران بأن شركة «بوينغ» خذلتهما، لكنهما اعترفا بمواجهة أوقات صعبة.

وانتهت أول مهمة فضاء لشركة بوينغ في وقت سابق من الشهر الجاري بعودة الكبسولة «ستارلاينر» إلى الأرض دون وبقاء الرائدين باري (بوتش) ويلمور وسونيتا ويليامز في الفضاء.

وكشفت «ناسا» أن رائدي الفضاء سيعودان إلى الأرض على متن مركبة فضاء تابعة لشركة «سبيس إكس» في فبراير، لتمتد مهمتهما من ثمانية أيام كما كان مقرراً إلى أكثر من ثمانية أشهر.

وقال ويلمور، في مؤتمر صحفي مساء أمس من محطة الفضاء الدولية: «لقد كان هذا تطوراً كبيراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لقد شاركنا منذ البداية من خلال كل عمليات التقييم لمركبتنا الفضائية (كاليبسو)».

وأضاف: «كان الأمر صعباً في بعض الأحيان. كانت هناك بعض الأوقات الصعبة طوال الطريق».

وتابع: «أنت بالتأكيد، بصفتك قائد وطيار مركبتك الفضائية، لا تريد أن تراها تنطلق بدونك، ولكن انتهى الأمر بوجودنا هنا».

ورداً على سؤال عما إذا كان يشعر أن «بوينغ» خذلته بعد عودة «ستارلاينر» إلى الأرض بدون طاقمها ، قال ويلمور: «خذلتي؟ بالتأكيد لا».

من جانبها، قالت ويليامز، خلال المؤتمر الصحفي، إن الاثنين يفتقدان عائلتيهما خلال فترة إقامتهما الممتدة في محطة الفضاء الدولية. وتابعت: «أفتقد كلبي. أفتقد أصدقائي».

وأضافت: « كما قال بوتش، هناك الكثير من الأشخاص على الأرض الذين يرسلون إلينا رسائل».

وأوضحت أن «هذا يجعلك تشعر وكأنك في بيتك مع الجميع عندما نتمكن من إجراء تلك المحادثات مع الأصدقاء وأفراد العائلة».