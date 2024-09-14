4 دول تطبق حق الموظفين في تجاهل اتصال المدير.. وأصحاب العمل يتمسكون بحق طردهم

هل يقوم رئيسك بإرسال رسائل نصية لك بعد العمل؟ هل تتلقى بريدًا إلكترونيًا "يرجى الإصلاح" أثناء إجازتك؟ في بعض البلدان، يمكنك الآن ببساطة تجاهل كل هذه الملاحظات بمجرد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وانضمت أستراليا مؤخرًا إلى صفوف دول مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا بتمرير قانون "الحق في الانفصال"، ذلك القانونو الذي يعطي الحق للموظف في تجاهل اتصالات مديره أو صاحب العمل بعد انتهاء مواعيد العمل، والذي حيز التنفيذ في 26 أغسطس، يتيح هذا التشريع للموظفين الابتعاد عن الاتصالات المتعلقة بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية، مما يضمن أن يبقى الوقت الشخصي شخصيًا.

في حين أن هذا التطور هو خبر سار للعديد من العمال في أستراليا، إلا أن الجميع ليسوا على نفس الرأي، فرجل الأعمال والمستثمر والإعلامي كيفن أوليري، صاحب الأصول الأيرلندية والجنسية الكندية، وأطلق عليه «الرجل الرائع»، اعتبر ذلك التشريع «هراء»، مهدداً من يتبعه بالفصل من العمل.

وقال أوليري ممثلاً لانطباعات ورأي الكثيرين من أصحاب الأعمال، في مقطع فيديو شاركه من مقابلة حديثة مع فوكس نيوز: "هذا النوع من الأشياء يجعلني مجنونًا، إنه غبي جدًا، من الذي يخترع ذلك الهراء؟ هذا هو سؤالي، ولماذا يقترح أي شخص فكرة غبية كهذه؟."

وبصفته مستثمرًا ورائد أعمال، يضع أوليري أهمية كبيرة على التشغيل السلس للأعمال، حتى خارج ساعات العمل العادية، معرباً عن مخاوفه الشديدة بشأن قدرة أصحاب العمل على الوصول إلى موظفيهم في الحالات الطارئة، مشيرًا إلى القضايا المحتملة مع قوانين "الحق في الانفصال".

وتساءل: "ماذا يحدث إذا كان لديك حدث في المكتب وهو مغلق؟ أو لديك حالة طارئة في مكان ما، وتحتاج إلى الاتصال بهم في الثانية صباحًا لأنها تؤثر على العمل الذي يقومون به؟".

مضيفاً إنه إذا بدأ الموظفون في تجاهل مكالمات ورسائل البريد الإلكتروني من رؤسائهم خارج ساعات العمل، فقد تضطر حالة الطوارئ بعد ساعات العمل إلى الانتظار حتى يوم العمل التالي، وهو ما يجده أوليري غير مقبول.

حق الطرد

وعندما سئل أوليري عما إذا كان يواجه موظفين يقومون بإسكات هواتفهم خارج العمل، لم يتردد أوليري في الرد: "إذا كان حقهم فليمارسوه، في اللحظة التالية أمارس حقي وأطردهم".

في حين أن انتقادات أوليري تستند إلى خطر عدم القدرة على الاتصال بالموظفين خلال اللحظات الحرجة، يجادل مؤيدو "الحق في الانفصال" بأن هذه القوانين ضرورية لوضع حدود واضحة بين الواجبات المهنية والرفاهية الشخصية.

في بيان حول التشريع الجديد، قال موراي وات وزير التوظيف والعلاقات في مكان العمل في أستراليا: "انتهاء مواعيد العمل يعني شيئًا في هذا البلد، يعني وقتاً مع أطفالك، وقتاً مع أصدقائك أو مجرد وقت لنفسك للاسترخاء".

وأشار وات إلى أن التكنولوجيا قد طمست الخطوط الفاصلة بين العمل والحياة الشخصية، مما جعل العديد من الأستراليين يشعرون بالضغط للبقاء متصلين بالبريد الإلكتروني والمكالمات حتى بعد انتهاء يوم عملهم، وأكد أن "يجب ألا يكون من المثير للجدل أن العمال لا يجب أن يكونوا مطالبين بالعمل الإضافي غير المدفوع".

محاولات أمريكية



في حين أن الولايات المتحدة لا تمتلك قوانين "الحق في الانفصال" على المستوى الفيدرالي، حاولت كاليفورنيا تقديم مثل هذا التشريع، وكان مشروع القانون 2751، الذي قاده عضو الجمعية مات هاني، مصممًا على إعطاء هذا الحق للموظفين في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا.

ووفقًا لموجز مستشار التشريع، "يتطلب هذا المشروع من صاحب العمل العام أو الخاص وضع سياسة في مكان العمل تمنح الموظفين الحق في الانفصال عن الاتصالات من صاحب العمل خلال ساعات غير العمل، باستثناء ما هو محدد".

وعلى الرغم من التأثير المحتمل لهذا التشريع، لم يتحقق بفضل ضغوط أصحاب الأعمال، وتم تأجيل مشروع القانون لجلسة التشريع لعام 2024، لتتعرقل مساعي الدفع بقانون "الحق في الانفصال" مؤقتاً في كاليفورنيا.

ويبقى السؤال، إذا امتلك العامل الحق في الانفصال عن العمل في غير أوقاته الرسمية، وطبقه بغلق هاتفه أو وضعه على الصامت، الأمر الذي عرض شركته أو المصنع الذي يعمل فيه للخسارة، فمن الذي يسحب حق إنهاء خدمات ذلك العامل من يد صاحب العمل؟!





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