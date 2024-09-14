8 تواريخ مهمة في سباق الرئاسة الأمريكية

يتواجه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ونائبة الرئيس الحالية الديمقراطية كامالا هاريس في الرئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

وفيما يلي جدول زمني للأحداث المتعلقة بالانتخابات من الآن وحتى يوم التنصيب في يناير 2025:

- الأول من أكتوبر: سيشارك جيه.دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس ومنافسه الديمقراطي تيم والز في مناظرة تستضيفها شبكة سي.بي.إس نيوز.

- الخامس من نوفمبر: يوم الانتخابات.

- في وقت لاحق من نوفمبر: قد يستغرق الأمر أياما لمعرفة نتيجة الانتخابات، خاصة إذا كانت النتائج متقاربة وكان التصويت عبر البريد عاملاً مؤثراً.

- 26 نوفمبر: من المقرر أن يصدر حكم بحق ترامب، أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يُدان بارتكاب جريمة، في قضية دفع أموال في مانهاتن، حيث أُدين بتزوير وثائق، وينفي ترامب ارتكابه أي جريمة، وكان من المقرر في الأصل إصدار الحكم في 18 سبتمبر.

- 17 ديسمبر: يجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية كل في ولايته أو في العاصمة واشنطن لاختيار الرئيس ونائبه.

- 25 ديسمبر: لا بد أن يتلقى رئيس مجلس الشيوخ ومدير إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية أصوات الهيئة الانتخابية بحلول هذا التاريخ. ويرأس مجلس الشيوخ نائب الرئيس، وهو منصب هاريس في الوقت الحالي.

2025

- السادس من يناير: يترأس نائب الرئيس جلسة مشتركة للكونغرس لعد أصوات الهيئة الانتخابية، ويعلن النتائج ويحدد من تم انتخابه.

قبل فرز الأصوات في السادس من يناير 2021، انتقد ترامب نائبه مايك بنس لرفضه محاولة منع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن.

وفي ذلك اليوم، هاجم أنصار ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي في محاولة لوقف عملية الفرز، وتم التصديق على فوز بايدن في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وأقر الكونغرس منذ ذلك الحين قانون إصلاح فرز الأصوات وتحسين الانتقال الرئاسي لعام 2022، الذي يتطلب موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب والشيوخ للنظر في الطعن على نتائج الولاية، وهو اشتراط أعلى بكثير مما كان موجوداً من قبل، عندما كان يمكن لأي مشرع من الغرفتين إثارة الطعن بمفرده.

- 20 يناير: يتم تنصيب الفائز في الانتخابات ونائبه. وفي هذه المراسم، يتم أداء اليمين الدستورية رسمياً للرئيس والنائب الجديدين.