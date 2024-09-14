الجيش الإسرائيلي يعرض أنفاقاً اكتشفها جنوبي قطاع غزة

اصطحب الجيش الإسرائيلي صحفيين، أمس، إلى أنفاق اكتشفها جنوده في جنوب قطاع غزة، بما في ذلك مدخل الغرفة تحت الأرض التي تم العثور فيها على جثث ستة رهائن إسرائيليين في الأول من سبتمبر.

ولم يسمح الجيش للصحفيين بدخول النفق في منطقة تل السلطان في رفح لأسباب أمنية، لكنه نشر لقطات تُظهر ممراً ضيقاً وعديم التهوية قال إنه يقع على عمق نحو 20 متراً تحت الأرض حيث قال إن الرهائن كانوا محتجزين ربما أسابيع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، للصحفيين، وهو يقف بجوار فتحة النفق التي تقع فيما يبدو أنه كان غرفة طفل في منزل مدمر: «هناك متاهة كاملة من الأنفاق هنا في تل السلطان».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «نحن بحاجة إلى أن نفعل كل ما في وسعنا بكل الوسائل لإعادتهم إلى ديارهم»، في إشارة إلى 101 رهينة تقول إسرائيل إنهم ما زالوا محتجزين لدى مسلحي حركة «حماس».

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن الستة قُتلوا أثناء الليل في 29 أغسطس، وعثرت القوات الإسرائيلية على جثثهم بعد يومين تقريباً.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نفق تل السلطان هو جزء مما وصفه الجيش بأنه شبكة كبيرة كشفت عنها القوات الإسرائيلية العاملة حول رفح، بالقرب من الحدود مع مصر.

وقال الجيش، هذا الأسبوع، إن القوات كشفت عن أنفاق بطول 13 كيلومتراً تحت الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية.

وإضافة إلى الفوهة المؤدية إلى النفق الذي قُتل فيه الرهائن، أظهر الجيش للصحفيين أيضاً نفقاً واسعاً كبيراً بما يكفي لمرور شاحنة، وكان يؤدي إلى مصر، ولكنه كان مغلقاً من الجانب المصري.

وعلى النقيض تماماً من حطام المباني في غزة التي دُمرت خلال أشهر من القتال بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين، تم في الآونة الأخيرة رصف الطريق على طول ما يسمى بـ«ممر فيلادلفيا»، في المنطقة المتاخمة لمصر.