الجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرات مسيرة ومركبة دعم للحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 14 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي توجيه ضربات أسفرت عن تدمير ثلاث طائرات مسيرة ومركبة دعم للحوثيين في مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن في تحرك وصفه بأنه يهدف إلى "حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وسفن التحالف والسفن التجارية".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) في بيان مساء أمس الجمعة انه "خلال ال24 ساعة الماضية نجحت قواتنا في تدمير ثلاث مركبات جوية بدون طيار (طائرات مسيرة) ومركبة دعم واحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وذكرت (سينتكوم) أن "الطائرات والمركبة مثلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وكانت الولايات المتحدة بدأت في يناير الماضي شن ضربات على أهداف للحوثيين وكان بعضها بالاشتراك مع الجيش البريطاني والبعض الاخر كانت تشنه منفردة.(النهاية) ع س ج / ا ب خ
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