Saturday, 14 September 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرات مسيرة ومركبة دعم للحوثيين في اليمن

9/14/2024 5:03:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 14 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي توجيه ضربات أسفرت عن تدمير ثلاث طائرات مسيرة ومركبة دعم للحوثيين في مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن في تحرك وصفه بأنه يهدف إلى "حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وسفن التحالف والسفن التجارية".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) في بيان مساء أمس الجمعة انه "خلال ال24 ساعة الماضية نجحت قواتنا في تدمير ثلاث مركبات جوية بدون طيار (طائرات مسيرة) ومركبة دعم واحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وذكرت (سينتكوم) أن "الطائرات والمركبة مثلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وكانت الولايات المتحدة بدأت في يناير الماضي شن ضربات على أهداف للحوثيين وكان بعضها بالاشتراك مع الجيش البريطاني والبعض الاخر كانت تشنه منفردة.(النهاية) ع س ج / ا ب خ

MENAFN14092024000071011013ID1108673237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث