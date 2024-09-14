اصابة 10 أشخاص في غارة للاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 14 - 9 (كونا) -- أعلنت (الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية) اليوم السبت اصابة عشرة أشخاص بجروح جراء غارة شنها الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي على مبنى غير مأهول جنوب البلاد.
وذكرت الوكالة ان المصابين كانوا يقطنون قرب المبنى المستهدف الكائن ببلدة (كفر رمان) ونقلوا الى مستشفيات مدينة (النبطية) القريبة لتلقي العلاج في أعقاب الغارة التي جرى شنها منتصف الليلة الماضية.
ولفتت الى ان الطيران الاستطلاعي والمسير لقوات الاحتلال حلق طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم فوق قرى الجنوب اللبناني حتى مشارف مدينة (صور) مطلقا نيران رشاشاتها الثقيلة بإتجاه اطراف الحي الجنوبي لبلدة (عيتا الشعب) بالقطاع الاوسط في جنوب البلاد.
يذكر ان لبنان يشهد منذ اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الاراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)
ف ز / ا ب خ
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