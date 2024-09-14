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اصابة 10 أشخاص في غارة للاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان

9/14/2024 5:03:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 9 (كونا) -- أعلنت (الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية) اليوم السبت اصابة عشرة أشخاص بجروح جراء غارة شنها الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي على مبنى غير مأهول جنوب البلاد.
وذكرت الوكالة ان المصابين كانوا يقطنون قرب المبنى المستهدف الكائن ببلدة (كفر رمان) ونقلوا الى مستشفيات مدينة (النبطية) القريبة لتلقي العلاج في أعقاب الغارة التي جرى شنها منتصف الليلة الماضية.
ولفتت الى ان الطيران الاستطلاعي والمسير لقوات الاحتلال حلق طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم فوق قرى الجنوب اللبناني حتى مشارف مدينة (صور) مطلقا نيران رشاشاتها الثقيلة بإتجاه اطراف الحي الجنوبي لبلدة (عيتا الشعب) بالقطاع الاوسط في جنوب البلاد.
يذكر ان لبنان يشهد منذ اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الاراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)

ف ز / ا ب خ



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