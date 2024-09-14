الصين : إبحار سفينتين ألمانيتين عبر مضيق تايوان يزيد المخاطر الأمنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 14 - 9 (كونا) -- انتقد الجيش الصيني اليوم السبت إبحار سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر مضيق تايوان مؤكدا أن ذلك "يزيد المخاطر الأمنية ويرسل رسالة خاطئة".
وقال المتحدث باسم قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني لي شي في بيان ان الجيش الصيني أرسل قوات بحرية وجوية لمراقبة عملية عبور الفرقاطة (بادن فورتمبيرغ) وسفينة الإمداد (فرانكفورت) الألمانيتين عبر المضيق مؤكدا أنه سيبقى في "حالة تأهب قصوى" للتصدي بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات.
وعلى صعيد متصل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "قضية تايوان ليست قضية حرية ملاحة بل قضية تخص سيادة الصين ووحدة أراضيها" مؤكدة معارضة بكين الشديدة لأي محاولة "تستفز وتنتهك سيادة الصين وأمنها تحت شعار حرية الملاحة".
وأكدت ماو أن بلادها "تحترم حقوق جميع الدول في الملاحة بالمناطق البحرية المعنية وفق القوانين الصينية والقوانين الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار". (النهاية)
س ل ق / ط م ا
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