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الصين : إبحار سفينتين ألمانيتين عبر مضيق تايوان يزيد المخاطر الأمنية

9/14/2024 5:03:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 14 - 9 (كونا) -- انتقد الجيش الصيني اليوم السبت إبحار سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر مضيق تايوان مؤكدا أن ذلك "يزيد المخاطر الأمنية ويرسل رسالة خاطئة".
وقال المتحدث باسم قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني لي شي في بيان ان الجيش الصيني أرسل قوات بحرية وجوية لمراقبة عملية عبور الفرقاطة (بادن فورتمبيرغ) وسفينة الإمداد (فرانكفورت) الألمانيتين عبر المضيق مؤكدا أنه سيبقى في "حالة تأهب قصوى" للتصدي بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات.
وعلى صعيد متصل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "قضية تايوان ليست قضية حرية ملاحة بل قضية تخص سيادة الصين ووحدة أراضيها" مؤكدة معارضة بكين الشديدة لأي محاولة "تستفز وتنتهك سيادة الصين وأمنها تحت شعار حرية الملاحة".
وأكدت ماو أن بلادها "تحترم حقوق جميع الدول في الملاحة بالمناطق البحرية المعنية وفق القوانين الصينية والقوانين الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار". (النهاية)

س ل ق / ط م ا



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