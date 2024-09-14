Saturday, 14 September 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر ترحب بقرار الامين العام للامم المتحدة استحداث منصب مبعوث أممي للمياه

9/14/2024 5:03:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 9 (كونا) -- رحبت مصر اليوم السبت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه والإعلان عن تولي وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرصودي هذا المنصب الأممي الرفيع مطلع نوفمبر المقبل.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "مصر قادت بالاشتراك مع ألمانيا تحركا موسعا على مسار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023 ونجح هذا التحرك في حشد دعم 151 دولة بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه لدعم جهود الدول الأعضاء خاصة دول الندرة المائية في مواجهة تحديات تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه".
واضاف البيان أن قرار الامين العام باستحداث هذا المنصب الأممي يعد تتويجا للجهود المصرية في تطوير العمل المتعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة.
وأعربت مصر في هذا المجال عن تطلعها لتعزيز التعاون مع المبعوثة الأممية الجديدة لتحقيق أهداف أجندة 2030 في مواجهة الندرة المائية في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للادارة الرشيدة للموارد المائية وتعزيز التعاون العابر للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي.(النهاية)

ا س م / ا ب خ



MENAFN14092024000071011013ID1108673234

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث