مصر ترحب بقرار الامين العام للامم المتحدة استحداث منصب مبعوث أممي للمياه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 14 - 9 (كونا) -- رحبت مصر اليوم السبت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه والإعلان عن تولي وزيرة
خارجية إندونيسيا ريتنو مرصودي هذا المنصب الأممي الرفيع مطلع نوفمبر المقبل.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "مصر قادت بالاشتراك مع ألمانيا تحركا موسعا على مسار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023 ونجح هذا التحرك في حشد دعم 151 دولة بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه لدعم جهود الدول الأعضاء خاصة دول الندرة المائية في مواجهة تحديات تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه".
واضاف البيان أن قرار الامين العام باستحداث هذا المنصب الأممي يعد تتويجا للجهود المصرية في تطوير العمل المتعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة.
وأعربت مصر في هذا المجال عن تطلعها لتعزيز التعاون مع المبعوثة الأممية الجديدة لتحقيق أهداف أجندة 2030 في مواجهة الندرة المائية في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للادارة الرشيدة للموارد المائية وتعزيز التعاون العابر للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي.(النهاية)
ا س م / ا ب خ
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