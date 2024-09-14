ارتفاع صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 10%



وحسب القطاع في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، زادت صادرات القطاع، بقطاعاته الفرعية الثلاثة (الأدوية البشرية أو الأدوية البيطرية والمبيدات واللوازم الطبية)، لنحو 495 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، مقابل 448 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.



وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) " إن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية تعتبر قطاعا صناعيا رئيسيا مهما، انجز الكثير من النجاحات والتطورات الملموسة، بفعل التزام منتجاته بالمواصفات والمعايير العالمية والوصول لمستوى عال من التطور والتقدم".



وأضاف أن الأرقام الصادرة عن غرف الصناعة الثلاث بالمملكة (عمان واربد والزرقاء)، بينت أن صادرات القطاع ارتفعت منذ بداية العام الحالي 2024، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تواجه المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، والتأخير الذي طال حركة التجارة بمنطقة البحر الأحمر.



واكد ان الأردن يعتبر من البلدان الرائدة فــي العالم العربي في صناعة المنتجات الصيدلانية، حيث شهد القطاع نمواً كبيراً منذ أن تأسس أول مصنع أدوية أردني في عام 1966 في مدينة السلط، بسواعد وخبرات أردنية.

وبين أن هذه المعطيات جعلت القطاع يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات الصناعية الأخرى لجهة قيمة الصادرات ومن حيث النمو الإيجابي، وبوزن نسبي بلغ 8 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي.



وثمن الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم وتطوير الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بالمملكة، من خلال الرقابة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة وعصرية أسهمت بتطور هذه الصناعة والارتقاء بها.



وأشار إلى أهمية جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تحفيز منشآت القطاع، مؤكدا ان شراكتها الفاعلة والحقيقية مع غرفة صناعة الأردن أسهمت في معالجة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع.



ولفت إلى أن القطاع بفروعه الثلاثة، بات محط أهتمام وثقة المستثمرين حيث يشهد استثمارات عديدة متخصصة بدليل افتتاح مصنعين جديدين خلال العام الماضي، بالإضافة للأعلان عن استثمار جديد سيقام بمدينة الموقر الصناعية بقيمة 3 ملايين دينار سيتخصص بإنتاج الأدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية.



ونوه إلى أن الكثير من الشركات العاملة بالقطاع حصلت على شهادة التصنيع الجيد الأوروبية، وشهادة (CE)، التي تؤهلها للتصدير الى الدول الأوروبية، ما مكن منتجاتها من دخول أسواق جديدة غير تقليدية، ولا سيما في دول وسط آسيا وبعض الدول الإفريقية الأوروبية.



وأوضح أن إطلاق مشروع دعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي، وبتمويل من حكومة هولندا، سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القطاع وزيادة حضوره على المستويين المحلي والدولي، وتسريع تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لهذه الصناعة الاستراتيجية.



واشار إلى أن جودة وكفاءة وتنافسية منتجات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردنية دفعت بها للخروج من محيط المحلية إلى العالمية، ما وضع المملكة بمصاف الدول الأكثر تقدما بهذه الصناعة الاستراتيجية التي توفر الأمن الدوائي للبلاد.



وأشار الدكتور الأطرش، إلى أن شمول قطاع الأدوية خصوصا برؤية التحديث الاقتصادي كان له الأثر الكبير في تذليل وتسهيل العديد من الإجراءات والتسريع من عمليات التسجيل التي كان لها الأثر المباشر والإيجابي على نمو الصادرات.



ونوه إلى أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم بالعديد من القطاعات الصناعية، بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والتي قدّرت قيمتها بما يزيد على 515 مليون دولار.



وذكر الدكتور الأطرش الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يضم 151 منشأة، برأسمال مسجل يصل إلى 333 مليون دينار، وفرت ما يقارب 10 الآف فرصة عمل للأيدي العاملة الأردنية، فيما تمكنت منتجاته من الوصول لأسواق 77 دولة حول العالم.



ويندرج تحت مظلة القطاع الرئيسي العديد من القطاعات الفرعية وهي : الأدوية البيطرية، مواد طبية وعلاجية، الادوية، مواد ومستحضرات طبية طبيعية، مطهرات طبية وعلاجية، كواشف مخبرية واجهزة ولوازم طبية، أجهزة بصرية وسمعية، أجهزة ومستلزمات أسنان، مستهلكات طبية، والمكملات الغذائية.-(بترا)