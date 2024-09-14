سعر تاريخي جديد للذهب في الأردن

سعر تاريخي جديد للذهب في الأردن
التاريخ
9/14/2024 5:00:41 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجلت أسعار
الذهب، السبت، مستوى تاريخيا جديدا حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، السبت، 52.2
دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 50.2 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع
الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 59.9 و46.3
دينار على التوالي.
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