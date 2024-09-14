ملكة جمال سويسرا تُخنق وتُطحن في الخلاط على يد زوجها

MENAFN - Alghad Newspaper)وتم اكتشاف بقايا مدربة عروض الأزياء كريستينا جوكسيموفيتش (38 عاماً) في منزلها بالقرب من بازل بسويسرا، في فبراير (شباط) الماضي.



وذكرت وسائل إعلام سويسرية محلية أنه ((وفقاً لتقرير التشريح، تم تقطيع الجثة في غرفة الغسيل باستخدام أداة كهربائية وسكين ومقص)). وقال الزوج إنه بعد ذلك تم ((هرس)) العديد من أجزاء الجسم باستخدام خلاط يدوي وتذويبها في مادة كيميائية.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزوج توماس (41 عاماً) ادّعى أنه تصرف دفاعاً عن النفس بعد أن هاجمته بسكين وقام بتقطيع جسدها في غرفة الغسيل تحت تأثير ((حالة من الذعر)).



ورفضت المحكمة الفيدرالية طلباً للإفراج عن الزوج بعد أن اعترف بقتل المتسابقة الفائزة بجائزة ملكة جمال شمال غربي سويسرا لعام 2007، التي أنجب منها طفلين.



ووفقاً للطب الشرعي، فقد ماتت جوكسيموفيتش بسبب الخنق.-(وكالات)