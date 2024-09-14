ملكة جمال سويسرا تُخنق وتُطحن في الخلاط على يد زوجها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجدت متسابقة شاركت في مسابقة ملكة جمال سويسرا سابقاً، ووصلت إلى نهائيات المسابقة، وقد تم خنقها وتقطيعها ثم ((طحن)) أجزائها بواسطة الخلاط، وفقاً لتشريح جثتها، بينما يواجه زوجها محاكمة بالقتل، وفق ما ذكرته صحيفة ((الإندبندنت)) البريطانية.
وتم اكتشاف بقايا مدربة عروض الأزياء كريستينا جوكسيموفيتش (38 عاماً) في منزلها بالقرب من بازل بسويسرا، في فبراير (شباط) الماضي.
وذكرت وسائل إعلام سويسرية محلية أنه ((وفقاً لتقرير التشريح، تم تقطيع الجثة في غرفة الغسيل باستخدام أداة كهربائية وسكين ومقص)). وقال الزوج إنه بعد ذلك تم ((هرس)) العديد من أجزاء الجسم باستخدام خلاط يدوي وتذويبها في مادة كيميائية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزوج توماس (41 عاماً) ادّعى أنه تصرف دفاعاً عن النفس بعد أن هاجمته بسكين وقام بتقطيع جسدها في غرفة الغسيل تحت تأثير ((حالة من الذعر)).
ورفضت المحكمة الفيدرالية طلباً للإفراج عن الزوج بعد أن اعترف بقتل المتسابقة الفائزة بجائزة ملكة جمال شمال غربي سويسرا لعام 2007، التي أنجب منها طفلين.
ووفقاً للطب الشرعي، فقد ماتت جوكسيموفيتش بسبب الخنق.-(وكالات)
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