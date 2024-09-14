هل للأسماك مشاعر؟.. إحداها عرفت نفسها بالمرآة وعالِم يدعو لمعاملتها باحترام

MENAFN - Alghad Newspaper)أول ما خطر ببال عالم البيئة البروفسور كولوم براون والأستاذ من جامعة ماكواري بسيدني أستراليا، أن ((هذا هو أروع شيء على الإطلاق)).



وأوضح براون الذي يدرس سلوك الأسماك وذكاءها أن اختبار التعرف على الذات في المرآة - الذي تم تطويره في سبعينات القرن العشرين - يعتبر المعيار الذهبي لإثبات الوعي الذاتي البصري لدى الحيوانات.



في دراسة جامعة مدينة أوساكا، وُضِعت علامة تحت حناجر عدد قليل من الأسماك أثناء التخدير. وعندما وضعت أمام مرآة، وجهت الأسماك أجسادها لرؤية العلامة، وحاولت فركها عن طريق كشط نفسها على الصخور.



لقد اجتازت الفيلة والدلافين الاختبار في السابق. لكن النتائج في الأسماك جاءت مثيرة للجدل لدرجة أن الدراسة استغرقت خمس سنوات قبل نشرها وواجهت رفضاً من بعض العلماء، إلا أنها تسلط الضوء وفقاً للصحيفة على التحيز ضد فكرة ذكاء الأسماك وتوفرها على مشاعر وتثير تساؤلات مهمة بشأن كيفية معاملتنا لهذه المخلوقات.



وقال براون إن الأبحاث الجديدة تظهر أن الأسماك قد تكون قادرة على التعلم والتذكر لفترات طويلة.



وشرح براون أن المفهوم الخاطئ الشائع بأن الأسماك لديها ذاكرة قصيرة ((لا أساس له على الإطلاق))، موضحاً أن أبحاثه حول أسماك القرش توصلت إلى أنها مخلوقات ذكية وفضولية ذات ذاكرة طويلة.



وبراون من بين مجموعة من العلماء والفلاسفة الذين وقعوا على إعلان نيويورك بشأن وعي الحيوان في وقت سابق من هذا العام، الذي يحاول سد الفجوة بين العلم والمجتمع.



واستناداً إلى الأدلة، يقول الإعلان إن هناك ((احتمالاً واقعياً على الأقل للتجربة الواعية في جميع الفقاريات (بما في ذلك الزواحف والبرمائيات والأسماك))).

وقد أدى التدقيق في اختبار المرآة إلى المزيد من الدراسات، بما في ذلك دراسة نُشرت هذا الأسبوع تُظهر أن سمك الراس المنظف يستخدم مرآة للتحقق من حجمه قبل أن يقرر ما إذا كان سيهاجم سمكة أخرى.



وبحسب براون، فإن الأسماك لديها الآن أفضل دليل مدعوم من أي حيوان للتعرف على الذات في المرآة، ومع ذلك ((لا يزال الناس لا يصدقون ذلك)).



وفي دراسة أخرى، أجرت لين سنيدون في جامعة غوتنبرغ، تجارب على سمك السلمون المرقط الذي أظهر استجابات جسدية وسلوكية تتوافق مع الشعور بالألم.



غير أنه في المقابل، لفت علماء آخرون إلى عدم التسرع في الاستنتاجات. وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ المشارك نيك لينغ، عالم البيئة السمكية من جامعة وايكاتو، أن هناك ((هناك آلاف الأنواع المختلفة من الأسماك))، مشيراً إلى أن ((ما ينطبق على نوع واحد قد لا ينطبق على جميعها)).



وأضاف أنه في علم الأحياء، ليست المفاهيم مثل الألم والشعور ثنائية أو بسيطة، هذه الأشياء التي نحاول فهمها في الحيوانات الأخرى، مثل المشاعر والعواطف والوعي والألم هي أشياء معقدة حقاً، لأن الحيوان الوحيد الذي نعرف أنه يمر بهذه الأشياء هو أنفسنا.



في المقابل، رأى براون، أنه ((رغم تعقيد النقاشات حول شعور الأسماك وإدراكها للألم، فإن الاستنتاج بسيط. إذا كانت الأسماك قادرة على المعاناة والشعور بالتجارب السلبية، فمن واجبنا الأخلاقي منع ذلك كلما أمكن)).



ودعا براون إلى ((معاملة الأسماك باحترام مساوٍ لما نوليه للحيوانات الأخرى))، وأضاف: ((يجب أن نعامل السمكة بنفس اللياقة والاحترام الذي نمنحه لجميع الحيوانات الأخرى)).-(وكالات)