الآباء غير الأصحاء قد ينقلون خطر الإصابة بأمراض القلب إلى بناته

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقاً لمجلة ((نيوزويك)) فإن فريقا من العلماء من جامعات كاليفورنيا ونيفادا ويوتا، وجد أن الذكور الذين تغذوا بنظام غذائي مرتفع الكوليسترول نقلوا هذا الخطر إلى الإناث من ذريتهم، حيث زادت لديهن احتمالية الإصابة بأمراض القلب.



وتعد أمراض القلب، والمعروفة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، السبب الرئيسي للوفيات في الولايات المتحدة والعالم. وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة ركزت على تأثير النظام الغذائي للأمهات الحوامل على صحة الأبناء، فإن هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تتناول تأثير غذاء الأب على صحة ذريته.



صرح البروفسور تشانغ تشنغ تشو، عالم الطب الحيوي والمؤلف الرئيسي للدراسة: ((كان يُعتقد سابقاً أن الحيوانات المنوية تسهم فقط في نقل الجينوم أثناء الإخصاب. ولكن أظهرت دراساتنا الحديثة أن النظام الغذائي غير الصحي والعوامل البيئية الأخرى يمكن أن تؤثر على الحمض النووي الريبي (RNA) في الحيوانات المنوية، مما يؤدي إلى نقل هذه التغييرات إلى الجيل التالي)).



والحمض النووي الريبي (RNA) يشبه في تركيبه الحمض النووي (DNA)، ويلعب دوراً رئيسياً في نقل المعلومات الجينية.



وأوضحت الدراسة أن التغييرات التي تحدث في (RNA) للفئران التي تغذت بنظام غذائي غني بالكوليسترول أثرت في ذريتها، مما زاد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الإناث.



وأضاف تشو: ((يجب على الرجال الذين يخططون لإنجاب أطفال أن ينتبهوا إلى نظامهم الغذائي، حيث يبدو أن هذه العوامل قد تؤثر على صحة ذريتهم)).

وأظهرت التجارب أن إناث الفئران الصغيرة التي وُلدت لآباء تغذوا على نظام غذائي غني بالكوليسترول عانت من زيادة في خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهو تراكم للويحات الدهنية في الشرايين، ما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



وعلى الرغم من النتائج المقلقة، فإن العلماء لا يزالون غير متأكدين من سبب تأثير هذا النظام الغذائي على الإناث فقط، مشيرين إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لاستكشاف هذا الرابط.-(وكالات)