الآباء غير الأصحاء قد ينقلون خطر الإصابة بأمراض القلب إلى بناته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت دراسة علمية حديثة أن الآباء الذين يتبعون نظاماً غذائياً غنياً بالكوليسترول قد يزيدون خطر إصابة بناتهم بأمراض القلب.
ووفقاً لمجلة ((نيوزويك)) فإن فريقا من العلماء من جامعات كاليفورنيا ونيفادا ويوتا، وجد أن الذكور الذين تغذوا بنظام غذائي مرتفع الكوليسترول نقلوا هذا الخطر إلى الإناث من ذريتهم، حيث زادت لديهن احتمالية الإصابة بأمراض القلب.
وتعد أمراض القلب، والمعروفة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، السبب الرئيسي للوفيات في الولايات المتحدة والعالم. وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة ركزت على تأثير النظام الغذائي للأمهات الحوامل على صحة الأبناء، فإن هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تتناول تأثير غذاء الأب على صحة ذريته.
صرح البروفسور تشانغ تشنغ تشو، عالم الطب الحيوي والمؤلف الرئيسي للدراسة: ((كان يُعتقد سابقاً أن الحيوانات المنوية تسهم فقط في نقل الجينوم أثناء الإخصاب. ولكن أظهرت دراساتنا الحديثة أن النظام الغذائي غير الصحي والعوامل البيئية الأخرى يمكن أن تؤثر على الحمض النووي الريبي (RNA) في الحيوانات المنوية، مما يؤدي إلى نقل هذه التغييرات إلى الجيل التالي)).
والحمض النووي الريبي (RNA) يشبه في تركيبه الحمض النووي (DNA)، ويلعب دوراً رئيسياً في نقل المعلومات الجينية.
وأوضحت الدراسة أن التغييرات التي تحدث في (RNA) للفئران التي تغذت بنظام غذائي غني بالكوليسترول أثرت في ذريتها، مما زاد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الإناث.
وأضاف تشو: ((يجب على الرجال الذين يخططون لإنجاب أطفال أن ينتبهوا إلى نظامهم الغذائي، حيث يبدو أن هذه العوامل قد تؤثر على صحة ذريتهم)).
وأظهرت التجارب أن إناث الفئران الصغيرة التي وُلدت لآباء تغذوا على نظام غذائي غني بالكوليسترول عانت من زيادة في خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهو تراكم للويحات الدهنية في الشرايين، ما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وعلى الرغم من النتائج المقلقة، فإن العلماء لا يزالون غير متأكدين من سبب تأثير هذا النظام الغذائي على الإناث فقط، مشيرين إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لاستكشاف هذا الرابط.-(وكالات)
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