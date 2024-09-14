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ما الذي يكشفه التجشؤ عن صحتنا؟

9/14/2024 5:00:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعد التجشؤ أمرا طبيعيا للغاية، وهو عبارة عن عملية إخراج الهواء من المعدة، ما يساعد على إراحة اضطراب المعدة.
ما الذي قد يكشفه التجشؤ عن صحتنا؟

 وتشير الدراسات إلى أنه من الطبيعي تماما التجشؤ حتى 30 مرة في اليوم. وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا كثيرا. ولكن وفقا لطبيبة الجهاز الهضمي أليسون شنايدر، فإن التجشؤ لا ينبغي أن يكون مقلقا عادة.

موضحة: "التجشؤ أربع مرات بعد الوجبة يعتبر أمرا طبيعيا. وعندما تأخذ في الاعتبار ثلاث وجبات في اليوم، بالإضافة إلى وجبة خفيفة أو اثنتين، فإن التجشؤ 30 مرة لا يبدو عددا كبيرا جدا".

ومع ذلك، حذرت خبيرة أمراض الجهاز الهضمي من أن التجشؤ قد يكون سببا للقلق إذا كنت تتجشأ كثيرا لدرجة أنه يتعارض مع حياتك اليومية، أو إذا كنت تعاني من أعراض أخرى إلى جانب ذلك.

وإذا كنت تعتقد أنك تتجشأ أكثر من المعتادة، فإليك ما قد يكون سبب ذلك:

1. عسر الهضم

يمكن أن يسبب عسر الهضم عددا من الأعراض بعد الأكل أو الشرب، مثل التجشؤ. وهي تشمل حرقة المعدة (حرقة مؤلمة في الصدر، غالبا بعد الأكل)، والشعور بالشبع والانتفاخ، والشعور بالغثيان، والتجشؤ وإطلاق الريح وارتجاع الطعام أو السوائل ذات المذاق المر إلى الفم.

ويمكن عادة علاج هذه الأعراض عن طريق تقليل تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والكحول ودعم رأسك وكتفك في السرير بوسادة لمنع حمض المعدة من الارتفاع إلى الحلق أثناء النوم.

ويمكن أن يساعد أيضا تجنب تناول الطعام قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات والابتعاد عن الأطعمة الحارة أو الدهنية.

ولكن يجب أن تراجع الطبيب إذا كنت تعاني من عسر الهضم باستمرار، أو تعاني من آلام شديدة، أو تعاني من صعوبة في البلع، أو كنت مريضا في كثير من الأحيان وفقدت الكثير من الوزن دون قصد.

2. ارتداد الحمض

قالت الدكتورة شنايدر: "هذا يحدث عندما يتدفق الحمض الموجود في المعدة مرة أخرى إلى المريء ويمكن أن يسبب أعراض حرقة المعدة أو التجشؤ".

وقد تعاني أيضا من سعال أو فواق يتكرر باستمرار، وصوت أجش، ورائحة فم كريهة، وانتفاخ وغثيان.

ويمكن أن تتفاقم الحالة بسبب بعض الأطعمة والمشروبات، مثل القهوة والطماطم والكحول والشوكولاتة والأطعمة الدهنية أو الحارة، بالإضافة إلى التدخين والتوتر.

ويجب زيارة الطبيب بشأن ارتداد الحمض إذا لم يكن إجراء تغييرات في نمط الحياة أو تناول الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لعلاجه مفيدا، وإذا كنت تعاني من حرقة المعدة معظم الأيام.

ووفقا للخبراء فإن وجود أعراض أخرى، مثل تعلق الطعام في الحلق، أو الشعور بالغثيان بشكل متكرر، أو فقدان الوزن دون سبب، هي علامات تحذيرية أخرى.

3. التهاب المعدة

توضح الدكتورة شنايدر: "هذا يعني التهاب بطانة المعدة. ويمكن أن يرتبط هذا بألم أو انزعاج في الجزء العلوي من البطن، والشعور بالشبع بعد تناول وجبة الطعام مباشرة، والغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية".

وتشمل أعراض التهاب المعدة: ألم البطن، وعسر الهضم، والشعور بالامتلاء والانتفاخ، والشعور بالغثيان، وعدم الشعور بالجوع كالمعتاد، والتجشؤ والانتفاخ.

ويجب زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من ألم في البطن أو عسر الهضم لأكثر من أسبوع، ويزداد الألم سوءا أو يستمر في العودة.

4. متلازمة القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة شائعة تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

وتشمل الأعراض الرئيسية لهذه الحالة ألما أو تقلصات في المعدة (عادة ما تكون أسوأ بعد الأكل وتتحسن بعد التبرز)، والانتفاخ (قد تشعر بامتلاء وتورم في بطنك)، والإسهال (قد يكون لديك براز مائي وأحيانا تحتاج إلى التبرز فجأة)، والإمساك (قد تجهد عند التبرز وتشعر وكأنك لا تستطيع إفراغ أمعائك بالكامل).

ويمكن أن يحدث التجشؤ وحموضة المعدة والغثيان أيضا كجزء من متلازمة القولون العصبي. ويجب عليك التحدث إلى طبيب عام إذا كنت تعتقد أنك تعاني من هذه الحالة.

5. قرحة المعدة

قرحة المعدة هي تقرحات تتطور على بطانة المعدة. وتتمثل أعراضها الرئيسية لقرحة المعدة هي الألم الحارق أو المؤلم في منتصف البطن.

لكن قرحة المعدة ليست مؤلمة دائما وقد تعاني من أعراض أخرى، مثل عسر الهضم وحموضة المعدة والارتجاع الحمضي والشعور بالغثيان.

ويجد بعض الأشخاص أيضا أنهم يتجشؤون أو ينتفخون بعد تناول الأطعمة الدهنية إذا كانوا يعانون من قرحة المعدة.

ويجب أن تراجع طبيبك العام إذا كنت تعتقد أنك تعاني من قرحة.RT

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