6 نصائح لتخفيف آلام أسفل الظهر

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي حوالي 90٪ من الحالات، يتم تصنيف آلام الظهر على أنها "غير محددة"، ما يعني أنه لا يمكن أن تُعزى إلى حالة كامنة مثل التهاب المفاصل أو تلف الأنسجة الأخرى أو الكسر أو ضغط الأعصاب أو الورم.ويقول جراح العمود الفقري والعظام، كين هانزراج: "رأيت كيف تمنع آلام الظهر مرضاي من الانخراط الكامل في حياتهم اليومية. يمكن أن يكون الشعور بالقيود محبطا للغاية. وقد يكون من الصعب التركيز على أي شيء آخر غير الألم، ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة".يقول هانزراج: "على المستوى البدني، يؤدي الخمول لفترات طويلة إلى زيادة آلام الظهر، لأن العمود الفقري يصبح متيبسا وضعيفا. وتحفز الحركة البدنية والتمارين الرياضية عملية الشفاء لمعظم مشاكل الظهر".



مضيفا: "بدلا من الراحة في الفراش والخمول، غالبا ما توفر التمارين الرياضية التدريجية أفضل حل طويل الأمد لعلاج آلام ظهرك، وتقليل الألم ومنع المشاكل المستقبلية. إن ممارسة الرياضة ترفع من معنوياتك أيضا، من خلال تحفيز إنتاج الإندورفين، وهي المواد الكيميائية التي تمنحك شعورا بالسعادة، والتي تخفف الألم وتقلل من التوتر".

ومع ذلك، ينبغي استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل البدء في أي برنامج تمارين رياضية.



- التغلب على الخوف من الحركة



يصاب العديد من الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر برهاب الحركة (الخوف من الحركة والنشاط البدني الذي قد يؤدي إلى تفاقم آلامهم).



ويقول هانزراج: "يخشى بعض الأشخاص تفاقم حالتهم، ويدفعهم خوفهم إلى بناء حواجز ذهنية أمام النشاط البدني. كما يشكّون في قدرتهم على النشاط، ويخشون أن تؤدي الحركة المفرطة إلى إصابة ظهرهم بشكل أكبر وتكثيف معاناتهم".



ووجدت دراسة أجراها باحثون أستراليون أن العلاج الوظيفي المعرفي ساعد المصابين بآلام الظهر في التغلب على خوفهم من الحركة، حيث عانوا من آلام أقل نتيجة لذلك.



ويمكن لخبراء العلاج الطبيعي مساعدة المرضى على فهم أن آلامهم ليست علامة على تلف خطير، ثم إعادة بناء ثقتهم في تحريك ظهرهم دون الإفراط في حمايته.



- إعادة تدريب عقلك



أظهرت الأبحاث أن "إعادة معالجة الألم"، وهو علاج نفسي ناشئ يهدف إلى مساعدة المرضى على تغيير وجهة نظرهم بشأن آلامهم المزمنة ورؤيتها على أنها أقل تهديدا، يمكن أن يكون أداة فعالة على فهم أن الألم الطويل الأمد الذي يعانون منه قد يأتي من شبكات دماغية متغيرة مرتبطة بمعالجة الألم، والتي لم يتم "إيقاف تشغيلها" منذ حدوث إجهاد الظهر أو الإصابة، على الرغم من شفاء المشكلة الأصلية.



وتتمثل الفكرة في التفكير بالألم باعتباره آمنا وليس تهديدا، بحيث يمكن للمرضى تغيير شبكات الدماغ التي تعزز الألم، وإيقافها.



- المشي

يمكن أن يكون المشي البسيط مفيدا لعمودك الفقري.

وتظهر تجربة عشوائية نُشرت في مجلة The Lancet، أن المشي من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع لمدة 130 دقيقة في المتوسط، ساعد في تقليل تكرار آلام أسفل الظهر لدى المشاركين.





- السباحة



توفر التمارين المائية مقاومة ثابتة دون تأثير، ويمكن أن تبني قوة الجذع والعضلات الأخرى وتساعد في استعادة الاستقرار للظهر، دون وضع ضغط غير ضروري على العمود الفقري.



- الإقلاع عن التدخين



يقول هانزراج: "يعمل النيكوتين على تقييد تدفق الدم إلى الأقراص الموجودة في العمود الفقري، والتي تعمل على تخفيف آلام الفقرات، ما قد يعزز تنكس العمود الفقري".RT

