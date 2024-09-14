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الأردن.. تفاوت كبير بتوافر خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها

9/14/2024 5:00:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان - نشرت منظمة "الهيئة الطبية الدولية"، مؤخراً، تقريراً حول تقييم الاحتياجات المتعددة القطاعات في الأردن، تضمن تقييماً للحالة الصحية والاحتياجات والفجوات للاجئين والسكان المضيفين المعرضين للخطر في جميع أنحاء الأردن.
كما تضمن التقرير، تقييم الحالة الصحية العقلية والاحتياجات والفجوات للاجئين والسكان المضيفين، وتقييم حالة حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاحتياجات والفجوات للاجئين والسكان المضيفين المعرضين للخطر.
وسلط التقرير الضوء على الفرص والحواجز، أمام الوصول للغذاء وسبل العيش وأنشطة توليد الدخل للاجئين والسكان المضيفين، إضافة لتقييم المخاوف المتعلقة بالمناخ والبيئة التي تؤثر على اللاجئين والسكان المضيفين.
وأظهر التقرير أن هناك تفاوتات كبيرة بتوافر خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها في المملكة، ففي حين أفاد 69.9 % من الأسر بإمكانية الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقدم خدمات العيادات الخارجية والداخلية وخدمات الأمومة، فإن الوصول إلى الخدمات المتخصصة محدود، حيث أشار 6.8 % فقط من المستجيبين إلى توفر مثل هذه الخدمات في منطقتهم.
وأشار التقرير الى أن التفاوتات حسب المناطق "صارخة"، فعلى سبيل المثال، تتمتع إربد بأعلى مستوى من توافر المستشفيات والعيادات المتخصصة، حيث أفاد 78.3 % بتوافر المستشفيات، و78 % بتوافر العيادات المتخصصة وإمكانية الوصول إليها على التوالي، وعلى النقيض من ذلك، فإن الكرك لديها أدنى مستوى، حيث أفاد 19.4 % فقط بإمكانية الوصول للمستشفيات و17.9 % إلى العيادات المتخصصة.
وتعد خدمات الأمومة أكثر أنواع الرعاية سهولة في الوصول إليها، حيث أكد 85.8 % من المستجيبين توفرها وإمكانية الوصول إليها، ومع ذلك، فإن خدمات العيادات الخارجية المتخصصة، بما في ذلك الرعاية التأهيلية، أقل سهولة في الوصول إليها، حيث أفاد 56.8 % فقط من المستجيبين بتوفرها.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حالة كبيرة "من عدم اليقين" فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، مثل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الطفل، مع عدم تأكيد نسبة كبيرة من المستجيبين (35.8 %، 41.2 %، و36.8 % على التوالي) من توفرها.
وقال التقرير، توجد أيضا فجوات بين المجموعات الديموغرافية المختلفة، فأعضاء المجتمع المضيف يتمتعون عموما بإمكانية وصول أفضل لخدمات الرعاية الصحية مقارنة باللاجئين. كما أن الفوارق بين الجنسين واضحة، حيث أفادت الأسر التي يرأسها الذكور بوصول أفضل للمستشفيات والعيادات المتخصصة مقارنة بالأسر التي ترأسها الإناث.
وأضاف أن هناك العديد من الحواجز التي تعيق الوصول لخدمات الرعاية الصحية، حيث تعد التحديات المالية واللوجستية الأكثر بروزا، وتعد التكاليف الطبية (18.0 %)، ونقص وسائل النقل (16.6 %)، وتوافر الأدوية (18.4 %) هي العقبات الأساسية التي ذكرها المستجيبون.
ويواجه اللاجئون تحديات كبيرة بشكل خاص، حيث أفاد 35 % فقط بعدم وجود صعوبات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مقارنة بـ44.3 % من أعضاء المجتمع المضيف. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي أنظمة الإحالة غير الفعالة، وخاصة بالنسبة للاجئين، إلى تفاقم مشكلات الوصول هذه، ما يؤدي إلى التأخر بتلقي الرعاية المتخصصة.
ويشكل توافر الأدوية قضية بالغة الأهمية، حيث أشار 18.4 % من المستجيبين إلى أنه يشكل عائقا كبيرا أمام الوصول للرعاية الصحية، ويشير اللاجئون، على وجه الخصوص، لاحتياجهم إلى أدوية أساسية أكبر، بخاصة للحالات المزمنة، مقارنة بأفراد المجتمع المضيف.
كما تعاني خدمات صحة الأم والطفل من فجوات كبيرة، ففي حين تلقت 71.9 % من النساء أكثر من أربع زيارات للرعاية قبل الولادة خلال حملهن الأخير، فإن مناطق مثل الكرك تظهر أوجه قصور، حيث لم تحضر 22.7 % من النساء أي زيارات للرعاية قبل الولادة، وتشكل رعاية ما بعد الولادة مصدر قلق آخر، حيث لم تتلق 62.5 % من النساء أي زيارات للرعاية بعد الولادة، مما يسلط الضوء على الحاجة لتحسين خدمات الرعاية الصحية للأمهات.
وأشار التقرير إلى أن هناك فجوة كبيرة في الوعي الصحي، بخاصة فيما يتعلق بخدمات، مثل الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الطفل.
وفيما يتعلق بالصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، كشف التقرير عن أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، وخاصة تلك التي تؤثر على الأطفال والمراهقين والأمهات الجدد.
وحتى العام 2019، تؤثر الاضطرابات العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق، بشكل كبير على الشباب الأردني الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما، حيث يعاني 16.3 % من المراهقين من هذه الحالات.
ولفت التقرير إلى أن الوصمة المحيطة بقضايا الصحة العقلية، تسهم بانخفاض المشاركة في الخدمات، ما يؤدي لنقص التشخيص وعدم الإبلاغ عن اضطرابات، مثل القلق الاجتماعي والتنمر.
وأشارت إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة يعد مصدر قلق كبيرا، حيث يؤثر على ما يقرب من 22 % من الأمهات الجدد.
ويواجه كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة مشاكل مماثلة في الصحة العقلية، مع تحديات كبيرة تتعلق بالاكتئاب والقلق والتوتر.
والجدير بالذكر أن التدخين هو استراتيجية تكيف سلبية كبيرة، بخاصة بين الرجال، العنف وإيذاء النفس وتعاطي المخدرات هي أيضا سلوكيات تكيف سلبية مثيرة للقلق.
ووفقا للدراسة، فإنه على الرغم من توفر آليات التكيف مثل الاستشارة النفسية، إلا أن استخدام هذه الخدمات ما يزال منخفضا جراء العديد من الحواجز.
وتعد وزارة الصحة مقدم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي الأكثر شهرة، مع مساهمة المنظمات غير الحكومية والممارسين الخاصين أيضا، ومع ذلك، فإن هناك فجوات في خدمات الصحة العقلية تتمثل في الوعي المحدود، وعدم كفاية توافر الخدمات المتخصصة، والتكاليف المرتفعة، وخاصة للرعاية الخاصة.
وحول قضايا حماية الطفل، كشفت نتائج التقرير، عن انتشار كبير للإهمال والانقطاع عن الدراسة في المواقع التي تم تقييمها، كما كشفت عن "وجود مثير للقلق" لزواج الأطفال والعنف المدرسي.
وتم تحديد أفراد الأسرة كمصدر دعم أساسي لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع استخدام أنظمة الدعم الرسمية مثل WGSS، والخطوط الساخنة، والمؤسسات الحكومية بشكل أقل، ويرجع هذا على الأرجح إلى الخوف من الوصمة ونقص الوعي بالخدمات المتاحة.
وعلى الرغم من ذلك، تم الاعتراف على نطاق واسع بدور إدارة حماية الأسرة والأحداث كمقدم دعم رسمي رئيسي، وحدد التحليل العديد من الفئات الضعيفة، بما في ذلك الفتيات المراهقات، والنساء المسنات، والأشخاص ذوو الإعاقة، والنساء العازبات، والأسر ذات الدخل المنخفض، مع تعرض اللاجئين للخطر بشكل خاص جراء العزلة الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية.
وبشكل عام، كانت الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أكثر توفرا في عمان مقارنة بإربد والكرك، مما يسلط الضوء على النطاق الجغرافي المحدود ونواقص تقديم الخدمات المركزية (الوطنية)، عندما كانت موجودة، ظهرت المساعدة القانونية والإسكان الآمن وجلسات التوعية كأكثر أنواع خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي توفرا، وفقا لنتائج كل من المسح ومقدمي المعلومات الرئيسيين.
وأفاد 65.3 % من الأسر، بأن الافتقار إلى فرص العمل هو الحاجز الأساسي لتأمين سبل العيش، ويبرز هذا القلق بشكل خاص بين المستجيبين الذكور (69.8 %) والأسر التي يرأسها الذكور (66.45 %).
ويتفاقم الوضع جراء عدم التوافق بين مهارات القوى العاملة واحتياجات سوق العمل، مما يؤثر على 18.9 % من الأسر، وتسهم هذه الفجوة في المهارات، وخاصة بين الشباب والنساء، في انتشار نقص التشغيل والبطالة على نطاق واسع. وقال التقرير إن الضعف الاقتصادي منتشر على نطاق واسع، مما يدفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات سلبية للتكيف.
وتشمل الاستراتيجيات الشائعة اقتراض المال (34.7 %)، وتلقي المساعدات (8.5 %)، وتولي وظائف إضافية (11.6 %). ويعتمد اللاجئون بشكل خاص على هذه التدابير (82.6 % مقارنة بـ72.1 % من أفراد المجتمع المضيف).
وبين التقرير أن التفاوتات في الدخل صارخة، حيث يكسب أولئك الذين يعملون بأجر (45.9 %) أكثر بكثير من أولئك الذين يعتمدون على العمالة المؤقتة (18.4 %) أو المساعدات الإنسانية (3.9 %).
وقالت إن الأسر التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة، والذين يكسبون في المتوسط 25 % أقل من تلك التي لا تضم "ذوي الإعاقة"، معرضة للخطر بشكل خاص، حيث تكون أكثر عرضة للعمل عالي الخطورة أو الاستغلال. وتختلف تفضيلات التوظيف حسب المنطقة، حيث يعد قطاع التعليم (37.76 %) وقطاع التجزئة (30.77 %) الأكثر طلبا، ومع ذلك، غالبا ما يقتصر اللاجئون على وظائف غير رسمية منخفضة الأجر بسبب القيود القانونية والاجتماعية.
كما يمكن للشركات والتجارة الصغيرة (7 % من الأسر) أن تقدم مسارا للتنقل الاقتصادي، وخاصة مع الدعم مثل القروض الصغيرة والتدريب التجاري وتحسين الوصول إلى السوق، ومع ذلك، تواجه النساء، اللاتي غالبا ما يدرن هذه الشركات الصغيرة، تحديات إضافية، بما في ذلك ضعف مهارات التسويق والوصول المحدود إلى أسواق أوسع.
ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذه التحديات، بخاصة في القطاع الزراعي، حيث تهدد الجفاف والفيضانات الإنتاجية، وعلى الرغم من وجود برامج التدريب المهني في الأردن، إلا أنها غالبا ما تكون غير ممولة بشكل كافٍ وغير متوافقة مع احتياجات السوق، مما يحد من فعاليتها.
ويؤثر تغير المناخ بشكل متزايد على الأردن، بخاصة على الصحة والزراعة والموارد المائية، وقد ألقت الدراسة الضوء على العديد من القضايا البيئية الحرجة.
وبرزت درجات الحرارة المرتفعة وموجات الحر كقلق رئيسي لـ74.5 % من المستجيبين، وكانت القضية واضحة بشكل خاص في إربد، حيث حددها 81.8 % من المشاركين على أنها مشكلة كبيرة. وفي المقابل، كان القلق أقل انتشارا في الكرك، حيث أعرب 64.8 % فقط من المستجيبين عن مخاوفهم.
ويعد تلوث الهواء قضية ملحة أخرى، كما تشكل كمية المياه مصدر قلق كبيرا، حيث أعرب العديد من اللاجئين عن مخاوفهم بشأن مشاكل الجهاز التنفسي التي تفاقمت بسبب تلوث الهواء.
ويُظهر اللاجئون، على وجه الخصوص، مستويات أعلى من الخوف بنسبة 37.5 %، مقارنة بـ29.8 % في المجتمعات المضيفة، مما يسلط الضوء على ضعفهم وتوترهم المتزايد.
وتشكل القيود المالية عائقا رئيسيا أمام التكيف مع المناخ، حيث ذكر 32.6 % من المستجيبين أن نقص الأموال هو العائق الأساسي. وعلاوة على ذلك، اعترف 55.3 % من المستجيبين بأنهم لا يعرفون الإجراءات التي يجب اتخاذها، ما يشير للحاجة لتحسين التعليم والموارد المتعلقة بالتكيف مع المناخ.
وقال إن تأثيرات تغير المناخ على اللاجئين والسكان المعرضين للخطر شديدة، ويتعرض اللاجئون لخطر متزايد بسبب الاكتظاظ وظروف المعيشة الأقل مرونة، وتؤدي القيود المالية والمعرفة المحدودة إلى تفاقم ضعفهم.
وذكر التقرير، أن 89 % من اللاجئين غير قادرون على تحمل تكاليف إصلاح أو إعادة بناء منازلهم إذا تضررت جراء الأحداث المناخية.
وأخيرا، فيما يتعلق باستراتيجيات الاتصال، هناك تناقض ملحوظ في فهم تغير المناخ وتأثيراته. ويعد التلفاز المصدر الأكثر ثقة للمعلومات المناخية، حيث يعتمد عليه 60.5 % من المستجيبين، يليه وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 42.1 %، ومع ذلك، فإن الثقة في السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية منخفضة نسبيا. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 46.1 % من المستجيبين أن تغير المناخ هو فعل من أفعال الله، بينما يعزو 35 % ذلك إلى الأنشطة البشرية والطبيعية، وهذا يشير للحاجة إلى تواصل أكثر وضوحا فيما يتعلق بالدور البشري في تغير المناخ وتطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ لمعالجته.

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