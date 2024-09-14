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أجواء مائلة للبرودة ليلا في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

9/14/2024 5:00:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنخفض اليوم السبت، درجات الحرارة قليلاً مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةتنشط على فترات.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتندفع نحو المملكة يوم غدٍ الأحد، كتلة هوائية لطيفة ورطبة قادمة من البحر الابيض المتوسط، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الاثنين، إنخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيًا في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويكون الطقس الثلاثاء، معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15 ، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15, وفي مناطق البادية 34 - 17 وفي مناطق السهول 30 - 18, وفي الأغوار الشمالية 37 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.- (بترا)

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