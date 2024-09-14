نقابة المهندسين توزع مساعدات على 280 أسرة في شمال غزة

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة واسعة النطاق أطلقتها النقابة لدعم صمود أبناء القطاع المحاصر، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي يواجهونها نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر والعدوان الذي تعرض له القطاع منذ ما يقارب العام.



وأكد مجلس نقابة المهندسين في بيان له، أن هذا العمل التضامني يأتي تعبيراً عن التزام النقابة بمسؤولياتها الوطنية والإنسانية والمهنية تجاه زملائها المهندسين وعائلاتهم في غزة. وأشار المجلس إلى أن نقابة المهندسين الأردنيين لم تتوانَ عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، حيث ظلت تقف إلى جانبهم على مر السنين، وتحديداً منذ بدء الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع قبل سنوات عديدة. وأضاف البيان أن النقابة تكثف جهودها في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.



وشدد المجلس على أن المساعدات التي تم توزيعها شملت مواد غذائية أساسية وأدوية ومستلزمات معيشية ضرورية، تم توجيهها إلى الأسر الأكثر تضرراً من الحصار في شمال قطاع غزة. وأوضح أن هذه الحملة تأتي استجابة للنداءات الإنسانية التي أطلقتها العديد من الجهات المعنية بالشأن الفلسطيني، وتأكيداً على الروابط الأخوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني.



وأشار نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، إلى أن النقابة تعتبر دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة واجباً وطنياً وأخلاقياً، مؤكداً أن المهندسين الأردنيين كانوا دوماً في طليعة الداعمين للقضايا الإنسانية العادلة. وأكد الزعبي أن هذه المبادرة ليست سوى جزء من سلسلة من الأنشطة والبرامج التي نفذتها النقابة على مدار السنوات الماضية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لأهلنا في فلسطين، مشيراً إلى أن النقابة تعمل بشكل مستمر على توفير المزيد من المساعدات في المستقبل القريب.



وأضاف الزعبي: "إن استمرار النقابة في تقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني يعكس عمق الروابط التاريخية والاجتماعية التي تربط بين الشعبين، ويأتي تأكيداً على التزام النقابة بدورها الريادي في الوقوف إلى جانب القضايا العادلة في المنطقة. كما أن دعمنا للأسر المحاصرة في غزة يأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير حياة كريمة لهم، رغم الظروف القاسية التي يعيشونها".



كما ثمن مجلس النقابة الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الأطراف الأردنية الداعمة لفلسطين، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، مؤكدين أن هذا التضامن الوطني يعكس روح المسؤولية الجماعية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف البيان أن نقابة المهندسين الأردنيين ستستمر في بذل الجهود لتعزيز هذا التضامن عبر مختلف القنوات، سواء من خلال التعاون مع المؤسسات الأردنية والفلسطينية المعنية، أو عبر حملات الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي تقوم بها.



يُذكر أن نقابة المهندسين الأردنيين كانت قد نظمت على مدار السنوات الماضية العديد من المبادرات والبرامج لدعم أهل غزة، حيث ساهمت في توفير المواد الطبية والعلاجية خلال الفترات التي شهدت عدواناً مكثفاً على القطاع. ويأتي هذا الدعم المستمر كجزء من التزام النقابة الراسخ تجاه دعم الشعب الفلسطيني في محنته، وتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل الأزمات المتواصلة.



وفي ختام البيان، دعا مجلس نقابة المهندسين الأردنيين جميع الجهات المعنية والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لرفع الحصار عن قطاع غزة، والعمل على توفير الدعم الإنساني والإغاثي لأهله. وأكد المجلس أن النقابة ستواصل رسالتها الإنسانية والمهنية في دعم كل الجهود الهادفة إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.