قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي الليلة، قرية دير أبو مشعل، غرب رام الله.
ونقلا عن وكالة
"وفا"، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بآليات عدة
تجولت في مناطق عدة.
واقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي عند منتصف الليلة، بلدتي حجة وباقة الحطب، شرق قلقيلية.
وذكرت مصادر محلية أن
قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بآليات عدة وتجولت في أحياء وشوارع عدة، دون أن
يبلغ عن اعتقالات.
وأكدت المصادر أن جنود
الاحتلال داهموا منزلا في بلدة باقة الحطب، في وقت نصبت فيه القناصة على أسطح منازل
عدة في البلدة.
كما اقتحمت قوات
الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف الليلة، بلدة يعبد غرب جنين.
وذكر مواطنون
فلسطينيون أن آليات عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، وجابت
شوارع وأحياء البلدة، وتمركزت في وسط البلدة.
وأفادت المصادر بأن
المواطنين تصدوا لقوات الاحتلال ودارت مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة
النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
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