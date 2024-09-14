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قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدة بالضفة الغربية

9/14/2024 4:59:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، قرية دير أبو مشعل، غرب رام الله.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بآليات عدة تجولت في مناطق عدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليلة، بلدتي حجة وباقة الحطب، شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بآليات عدة وتجولت في أحياء وشوارع عدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكدت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا منزلا في بلدة باقة الحطب، في وقت نصبت فيه القناصة على أسطح منازل عدة في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف الليلة، بلدة يعبد غرب جنين.

وذكر مواطنون فلسطينيون أن آليات عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، وجابت شوارع وأحياء البلدة، وتمركزت في وسط البلدة.

وأفادت المصادر بأن المواطنين تصدوا لقوات الاحتلال ودارت مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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