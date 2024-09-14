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ميدفيديف: روسيا يمكنها أن تحول كييف إلى“كتلة منصهرة”

9/14/2024 4:59:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الروسي السابق والمسؤول الأمني الكبير حاليا، دميتري ميدفيديف، السبت إن بلاده بوسعها تدمير العاصمة الأوكرانية كييف بأسلحة غير نووية ردا على استخدام أوكرانيا لصواريخ غربية بعيدة المدى.


وأضاف أن موسكو لديها بالفعل أسس رسمية لاستخدام أسلحة نووية منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية لكن يمكنها بدلا من ذلك استخدام أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة لديها لتحول كييف إلى“كتلة منصهرة عملاقة” عندما ينفد صبرها.-(رويترز)

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