ميدفيديف: روسيا يمكنها أن تحول كييف إلى“كتلة منصهرة”

وأضاف أن موسكو لديها بالفعل أسس رسمية لاستخدام أسلحة نووية منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية لكن يمكنها بدلا من ذلك استخدام أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة لديها لتحول كييف إلى“كتلة منصهرة عملاقة” عندما ينفد صبرها.-(رويترز)

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