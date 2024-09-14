شقيقان يفقدان بصرهما إثر إطلاق عمهما النار عليهما من بندقية بمباكشن

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

فقد شقيقان في مدينة الرصيفة بصرهما، بعد أن أطلق عليهما عمهما النار من بندقية بمباكشن، إثر مشاجرة مسلحة وقعت بينهم بحكم الجوار.

وقضت محكمة الجنايات الكبرى، وفق قرار محكمة التمييز التي أيدت ما جاء في القرار، بحبس المتهم (العم) بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما وتضمينه دفع نفقات المحاكمة، بعد أن تمت إدانته بتهمة الشروع بالقتل القصد الواقع على أكثر من شخص، وذلك بعد تعديل وصف التهمة التي كانت الشروع بالقتل العمد، إضافة إلى تهم جنحوية أخرى.



وفي الوقت الذي أدانت المحكمة المتهم، فقد أعلنت براءة إبنه وزوجته من تهمة التدخل بالشروع بالقتل.

وتفاصيل الحادثة كما وردت في قرار محكمة التمييز، فإن المجني عليه الأول عندما وصل منزله شاهد عمه وزوجته وابنه يحاولون التعرض له، فتوجه نحو المركز الأمني لتقديم شكوى، لكنه تراجع أخيرا بعد أن اتصل بشقيقه المجني عليه الثاني.



ولدى عودته إلى منزله شاهد عمه يقف وهو يحمل عصا، فاشتبك معه بتراشق الحجارة، ثم توجه العم إلى منزله وأحضر بندقية بمباكشن، وأطلق عيارا ناريا على ابن أخيه الأول، ثم اقتحم المنزل وشاهد ابن أخيه الثاني فوجه إليه عيارا ناريا، حتى أسقطهما أرضا وغادر بيتهما.



وبين القرار أنه تم إسعاف الشقيقين اللذين كانا يعانيان من إصابتين خطيرتين معظمها بالرأس، من بينها دخول رشقات من العيارات النارية في عيونهما أدت إلى فقدانهما البصر، ناهيك عن دخولهما غرفة الإنعاش لعدة أيام.