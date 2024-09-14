شقيقان يفقدان بصرهما إثر إطلاق عمهما النار عليهما من بندقية بمباكشن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
موفق كمال
فقد شقيقان في مدينة الرصيفة بصرهما، بعد أن أطلق عليهما عمهما النار من بندقية بمباكشن، إثر مشاجرة مسلحة وقعت بينهم بحكم الجوار.
وقضت محكمة الجنايات الكبرى، وفق قرار محكمة التمييز التي أيدت ما جاء في القرار، بحبس المتهم (العم) بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما وتضمينه دفع نفقات المحاكمة، بعد أن تمت إدانته بتهمة الشروع بالقتل القصد الواقع على أكثر من شخص، وذلك بعد تعديل وصف التهمة التي كانت الشروع بالقتل العمد، إضافة إلى تهم جنحوية أخرى.
وفي الوقت الذي أدانت المحكمة المتهم، فقد أعلنت براءة إبنه وزوجته من تهمة التدخل بالشروع بالقتل.
وتفاصيل الحادثة كما وردت في قرار محكمة التمييز، فإن المجني عليه الأول عندما وصل منزله شاهد عمه وزوجته وابنه يحاولون التعرض له، فتوجه نحو المركز الأمني لتقديم شكوى، لكنه تراجع أخيرا بعد أن اتصل بشقيقه المجني عليه الثاني.
ولدى عودته إلى منزله شاهد عمه يقف وهو يحمل عصا، فاشتبك معه بتراشق الحجارة، ثم توجه العم إلى منزله وأحضر بندقية بمباكشن، وأطلق عيارا ناريا على ابن أخيه الأول، ثم اقتحم المنزل وشاهد ابن أخيه الثاني فوجه إليه عيارا ناريا، حتى أسقطهما أرضا وغادر بيتهما.
وبين القرار أنه تم إسعاف الشقيقين اللذين كانا يعانيان من إصابتين خطيرتين معظمها بالرأس، من بينها دخول رشقات من العيارات النارية في عيونهما أدت إلى فقدانهما البصر، ناهيك عن دخولهما غرفة الإنعاش لعدة أيام.
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