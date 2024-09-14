SCFتستحوذ على Newpark Fluids Systems

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) -- يسر شركة SCF Partners, Inc. ‏ ("SCF") أن تعلن عن استحواذها على شركة Newpark Fluids Systems ‏ ("NFS")، وهي شركة رائدة عالميًا في توفير حلول النفط والغاز والسوائل الحرارية الأرضية، تابعة لشركة Newpark Resources Inc. (رمزها في بورصة NYSE: NR). توفر Newpark Fluids Systems مجموعة كاملة من منتجات الحفر وإكمال المشروعات والخدمات الفنية ذات الصلة، بدعم من مجموعة برامج النمذجة الرقمية المبتكرة وسلسلة التوريد العالمية والبنية الأساسية لتعزيز كفاءة وإنتاجية أداء العملاء.

علق David Paterson، الرئيس التنفيذي لشركة Newpark Fluid Systems، قائلاً: "نحن سعداء بالشراكة مع SCF. وستكون هذه الشراكة الجديدة مصدرًا لتكوين قيمة هائلة لعملائنا وفريق Newpark Fluids Systems بأكمله. ستتسارع خطتنا الاستراتيجية العالمية للنمو الآن تحت إشراف مجلس إدارة جديد ومتميز يتمتع بخبرة والتزام كبيرين في مجال الطاقة. إن السجل الحافل بالنجاحات التي حققتها شركة SCF في قطاع خدمات الطاقة العالمية يوفر فرصًا بالغة الأهمية إذ نستشرف آفاق المستقبل."

وصرحت Deviyani Misra-Godwin، المديرة في SCF Partners، قائلةً: "لمدة تزيد عن 25 عامًا، حافظت شركة Newpark Fluids Systems على مكانتها الرائدة في مجال سوائل الحفر وإكمال المشروعات في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى تحسين أداء العملاء من خلال توفير جودة الخدمة الرائدة في الصناعة. إن الحضور العالمي الذي تتمتع به Newpark Fluid Systems، وأداء السلامة المشرِّف في الربع الأول، ومجموعة التكنولوجيا الرائدة والمكانة البارزة في مجال الطاقة الحرارية الأرضية المتنامية، كلها عناصر سوف تعمل على تسريع النجاح في مجال الطاقة المتطور. وبالتعاون مع فريق القيادة، نتطلع إلى توفير قيمة هائلة لعملائنا وموظفينا في هذه المرحلة التالية في رحلة النمو."

عملت وكالة Vinson & Elkins LLPكمستشار قانوني لشركة SCF في هذه الصفقة.

نبذة عن Newpark Fluids Systems

توفر Newpark Fluids Systems منتجات سوائل الحفر وإكمال المشروعات والخدمات الفنية ذات الصلة للعملاء لمشروعات النفط والغاز الطبيعي والطاقة الحرارية الأرضية بشكل أساسي في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى بعض البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتستخدم NFS نهجًا عالميًا يركز على السوائل ويعتمد على المعرفة المحلية لتحسين كفاءة عمليات العملاء وإنتاجيتها على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة الموقع، .

نبذة عن SCF Partners

تأسست SCF في عام 1989، وهي تقدم رأس المال السهمي والمساعدة في النمو الاستراتيجي لبناء وتنمية شركات خدمات الطاقة والمعدات والتكنولوجيا الرائدة التي تعمل في أنحاء العالم كافة. ولقد استثمرت SCF في أكثر من 80 شركة منصات، ونفَّذت أكثر من 400 عملية استحواذ إضافية لتطوير 18 شركة خدمات ومعدات طاقة مدرجة في البورصة على مدار تاريخها. يقع المقر الرئيسي للشركة في هيوستن، تكساس، ولها مكاتب في أبردين وأستراليا. ولمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة الموقع، .

نبذة عن Newpark Resources

إن Newpark Resources, Inc. هي شركة حلول الوصول إلى المواقع التي تصنع حصائر الطرق المُركَّبة والمستدامة والرائدة في مجالها، وتبيعها وتؤجرها، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الخدمات، بما في ذلك التخطيط والخدمات اللوجستية والإصلاح. يمكن العثور على معلومات إضافية على .

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