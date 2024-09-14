SCFتستحوذ على Newpark Fluids Systems

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) -- يسر شركة SCF Partners, Inc. ("SCF") أن تعلن عن استحواذها على شركة Newpark Fluids Systems ("NFS")، وهي شركة رائدة عالميًا في توفير حلول النفط والغاز والسوائل الحرارية الأرضية، تابعة لشركة Newpark Resources Inc. (رمزها في بورصة NYSE: NR). توفر Newpark Fluids Systems مجموعة كاملة من منتجات الحفر وإكمال المشروعات والخدمات الفنية ذات الصلة، بدعم من مجموعة برامج النمذجة الرقمية المبتكرة وسلسلة التوريد العالمية والبنية الأساسية لتعزيز كفاءة وإنتاجية أداء العملاء.
علق David Paterson، الرئيس التنفيذي لشركة Newpark Fluid Systems، قائلاً: "نحن سعداء بالشراكة مع SCF. وستكون هذه الشراكة الجديدة مصدرًا لتكوين قيمة هائلة لعملائنا وفريق Newpark Fluids Systems بأكمله. ستتسارع خطتنا الاستراتيجية العالمية للنمو الآن تحت إشراف مجلس إدارة جديد ومتميز يتمتع بخبرة والتزام كبيرين في مجال الطاقة. إن السجل الحافل بالنجاحات التي حققتها شركة SCF في قطاع خدمات الطاقة العالمية يوفر فرصًا بالغة الأهمية إذ نستشرف آفاق المستقبل."
وصرحت Deviyani Misra-Godwin، المديرة في SCF Partners، قائلةً: "لمدة تزيد عن 25 عامًا، حافظت شركة Newpark Fluids Systems على مكانتها الرائدة في مجال سوائل الحفر وإكمال المشروعات في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى تحسين أداء العملاء من خلال توفير جودة الخدمة الرائدة في الصناعة. إن الحضور العالمي الذي تتمتع به Newpark Fluid Systems، وأداء السلامة المشرِّف في الربع الأول، ومجموعة التكنولوجيا الرائدة والمكانة البارزة في مجال الطاقة الحرارية الأرضية المتنامية، كلها عناصر سوف تعمل على تسريع النجاح في مجال الطاقة المتطور. وبالتعاون مع فريق القيادة، نتطلع إلى توفير قيمة هائلة لعملائنا وموظفينا في هذه المرحلة التالية في رحلة النمو."
عملت وكالة Vinson & Elkins LLPكمستشار قانوني لشركة SCF في هذه الصفقة.
نبذة عن Newpark Fluids Systems
توفر Newpark Fluids Systems منتجات سوائل الحفر وإكمال المشروعات والخدمات الفنية ذات الصلة للعملاء لمشروعات النفط والغاز الطبيعي والطاقة الحرارية الأرضية بشكل أساسي في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى بعض البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتستخدم NFS نهجًا عالميًا يركز على السوائل ويعتمد على المعرفة المحلية لتحسين كفاءة عمليات العملاء وإنتاجيتها على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة الموقع، .
نبذة عن SCF Partners
تأسست SCF في عام 1989، وهي تقدم رأس المال السهمي والمساعدة في النمو الاستراتيجي لبناء وتنمية شركات خدمات الطاقة والمعدات والتكنولوجيا الرائدة التي تعمل في أنحاء العالم كافة. ولقد استثمرت SCF في أكثر من 80 شركة منصات، ونفَّذت أكثر من 400 عملية استحواذ إضافية لتطوير 18 شركة خدمات ومعدات طاقة مدرجة في البورصة على مدار تاريخها. يقع المقر الرئيسي للشركة في هيوستن، تكساس، ولها مكاتب في أبردين وأستراليا. ولمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة الموقع، .
نبذة عن Newpark Resources
إن Newpark Resources, Inc. هي شركة حلول الوصول إلى المواقع التي تصنع حصائر الطرق المُركَّبة والمستدامة والرائدة في مجالها، وتبيعها وتؤجرها، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الخدمات، بما في ذلك التخطيط والخدمات اللوجستية والإصلاح. يمكن العثور على معلومات إضافية على .
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