ارتفاع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 4.5% خلال أغسطس الماضي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، اليوم السبت، توسع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم، بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.
وذكرت الهيئة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا- أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 0.32 في المائة على أساس شهري في أغسطس الماضي قياسا إلى الشهر الأسبق.
ويقيس الناتج الصناعي نشاط الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان (حوالي 2.82 مليون دولار أمريكي).
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