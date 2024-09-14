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ارتفاع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 4.5% خلال أغسطس الماضي - جريدة البورصة

9/14/2024 4:47:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، اليوم السبت، توسع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم، بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.

وذكرت الهيئة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا- أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 0.32 في المائة على أساس شهري في أغسطس الماضي قياسا إلى الشهر الأسبق.
ويقيس الناتج الصناعي نشاط الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان (حوالي 2.82 مليون دولار أمريكي).

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