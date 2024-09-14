الحكومة البريطانية تستحوذ على شركة مشغلة لقطاع الكهرباء - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة،أمس الجمعة، إنها ستستحوذ على شركة رئيسية مشغلة لقطاع الكهرباء، لتشديد أمن الطاقة في البلاد ودعم العملية الانتقالية نحو خال من انبعاثات الكربون.





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وجاء في بيان مشترك أن الدولة ستستحوذ على“إلكترسيتي سيستم أوبريتر” (مشغّل نظام الكهرباء)، الهيئة التي تشرف على الموازنة بين العرض والطلب في شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة، من الشبكة الوطنية مقابل 630 مليون جنيه استرليني (828 مليون دولار) وفقا لسكاي نيوز.





سيتم تغيير تسمية الهيئة إلى“ناشونال إنرجي سيستم أوبريتر” (مشغل نظام الطاقة الوطني)، وسيتم إطلاقها في الأول من أكتوبر، وفقا لوزارة أمن الطاقة وصافي الكربون.

قال وزير الطاقة إد ميليباند“يمثل اليوم علامة فارقة لنظام الطاقة في بريطانيا حيث نجلب مشغل النظام إلى الملكية العامة لتوفير خبرة محايدة للنظام بأكمله في بناء شبكة تلائم المستقبل”.

وأكد“يلعب مشغل نظام الطاقة الوطني الجديد دورا كبيرا في تحقيق مهمتنا لجعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة”.





وكانت الحكومة السابقة بقيادة المحافظين تخطط بالفعل لتولي ملكية المشغل، الأمر الذي سيجمع تخطيط شبكة الكهرباء والغاز في هيئة واحدة.





وأضاف ميليباند“نحن بحاجة إلى نقل بريطانيا من أسواق الوقود الأحفوري الباهظة الثمن وغير الآمنة، إلى طاقة نظيفة ورخيصة محلية الصنع نتحكم فيها”.





وأوضح“بهذه الطريقة نخفض الفواتير على المدى الطويل، ونعزز استقلالنا في مجال الطاقة وندعم الوظائف التي تتطلب مهارات في جميع أنحاء البلاد”.





وأكدت وزارة الطاقة أن المشغل الجديد“سيدعم التحرك السريع للحكومة لتسريع الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري” من خلال تقديم المشورة“حول كيفية تحقيق المملكة المتحدة لهدفها بتوفير الطاقة النظيفة بحلول عام 2030”.





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